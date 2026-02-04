Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl: ¿qué vestimenta usará el cantante?

Las luces no solo están puestas en el partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle en el Super Bowl 2026. El reguetonero Bad Bunny, quién será el encargado de hacer bailar los aficionados durante en Show del Medio Tiempo o en inglés Halftime Show, vestirá según medios atuendos impactantes.

Desde hace varios días, se viene especulando con la posibilidad de que el cantante puertorriqueño aparezca en el escenario con un vestido, una decisión que, de concretarse, no solo marcaría su actuación musical, sino también un potente mensaje cultural y social en uno de los eventos más vistos del mundo.

Radar Online informó que miembros del equipo de imagen del artista, así como un amigo cercano, aseguraron que Bad Bunny busca causar impacto con su atuendo. “Sin duda se va a poner un vestido. Un rayo político disfrazado de alta costura” , señaló una fuente anónima. Otra añadió: “No va a lo seguro. La NFL no tiene ni idea de lo que viene. Cero”. Incluso, una tercera versión afirmó que “el vestido ya se está cosiendo”.

Rumores sobre atuendo de Bad Bunny agitan la previa del Super Bowl 2026. (Foto: Composición/Instagram/@badbunnypr)

De acuerdo con reportes de The Daily Beast, esta elección de vestuario estaría pensada como un gesto de apoyo a la comunidad queer y como un homenaje a íconos LGBTQ+, lo que habría incrementado las críticas desde sectores conservadores vinculados al movimiento MAGA (“Make America Great Again”).

No obstante, también se ha precisado que la versión del vestido no deja de ser un rumor. El portal TMZ aseguró que fuentes cercanas al equipo de producción del show del medio tiempo negaron que Bad Bunny tenga planeado usar una prenda de ese tipo durante su presentación.

La identidad artística del cantante ha sido históricamente bien recibida por el público queer. Aunque Bad Bunny se identifica como heterosexual, Ricky Martin lo calificó en 2020 como un “ícono queer”. El propio artista abordó este tema en una entrevista con GQ en 2022, cuando afirmó: “La verdad es que no puedo darle género a la ropa. Para mí, un vestido es un vestido” .

Mientras se mantiene la incertidumbre sobre su vestuario, la expectativa por el Halftime Show del Super Bowl 2026 continúa creciendo, tanto por el despliegue musical como por el posible mensaje que Bad Bunny decida transmitir desde el escenario.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR