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La agrupación de K-pop se presentará en nuestro país los días 9 y 10 de octubre, como parte de su “World Tour Arirang”. (Foto: Difusión)
La agrupación de K-pop se presentará en nuestro país los días 9 y 10 de octubre, como parte de su “World Tour Arirang”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El esperado concierto de BTS en Perú continúa generando furor en nuestro país. Este viernes 10 de abril, a las 10 a.m., comienza la venta general de entradas para sus tres concierto en Lima, que serán los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Army podrá adquirir uno de los boletos a través de la web de Ticketmaster.

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