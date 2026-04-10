El esperado concierto de BTS en Perú continúa generando furor en nuestro país. Este viernes 10 de abril, a las 10 a.m., comienza la venta general de entradas para sus tres concierto en Lima, que serán los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Army podrá adquirir uno de los boletos a través de la web de Ticketmaster.

Luego de lograr un sold out en la preventa de entradas para sus tres conciertos en Perú, la venta general espera tener el mismo desenlace. Desde muy temprano del viernes 10 de abril, miles de fans del grupo surcoreano, BTS, ya se encuentran conectadas al mismo tiempo para ser una de las primeras en ingresar a la cola virtual y adquirir un boleto para unos de sus shows en Lima.

Como se sabe, el fenómeno global del K-pop, BTS, inició el jueves 9 de abril su gira “BTS World Tour Arirang” en Corea del Sur y recorrerá 34 ciudades alrededor del mundo, incluida Perú.

BTS iniciaron este jueves 9 de abiril su gira “BTS World Tour Arirang” en la ciudad surcoreana Goyang. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Venta General de entradas

La venta general de entradas es este viernes 10 de abril a las 10 a.m. y se realizará a través de la web de Ticketmaster Perú.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Los precios para los conciertos de BTS en Lima van desde S/483 y alcanzan los S/2.591 en el paquete Soundcheck VIP. Las zonas disponibles son: Campo, Occidente, Oriente, Norte y Sur, además de VIP con beneficios especiales.

Campo: S/851

Tribuna Occidente numerado: S/667

Tribuna Oriente numerado: S/667

Tribuna Norte numerado: S/483

Tribuna Sur numerado: S/ 483

Soundcheck VIP Package: S/2,591

Este viernes 10 de abril, a las 10 a.m., comienza la venta general de entradas para los tres concierto de BTS en Lima. (Foto: Ticketmaster)

Cabe resaltar que el grupo surcoreano llevará su espectáculo a importantes escenarios de Asia, Norteamérica, Europa y Latinoamérica. En la última región ha confirmado shows en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo.

Considerada a menudo como la mayor banda masculina del mundo, BTS regresó a los escenarios en marzo pasado por primera vez luego de una pausa de casi cuatro años, debido a cumplimiento del servicio militar obligatorio de Corea del Sur. Ahora, la agrupación de K-Pop está inmersa en la gira mundial que promociona su álbum “Arirang”.