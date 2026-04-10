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Resumen

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Conseguir una entrada para ver a BTS en Perú no depende solo de la suerte. En una venta con miles de fans conectadas al mismo tiempo, los errores más pequeños pueden convertirse en un problema enorme. Una contraseña olvidada, una tarjeta no habilitada o unos segundos de indecisión frente a la pantalla pueden bastar para perder una oportunidad que lleva años esperándose.

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