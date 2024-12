Cuando Ela Taubert era pequeña siempre soñaba con ganar un Grammy. La artista cuenta que se pasaba horas cantando canciones de los Jonas Brother y Camp Rock, frente al espejo de su cuarto y con un cepillo de cabello como micrófono e imaginando cómo sería su vida cuando sea grande. Hoy, su sueño de la infancia se volvió realidad.

A poco de estrenar el videoclip de “¿Cómo pasó?” de la colaboración bilingüe con Joe Jonas y de presentarla en los Latin Grammys 2024, la carismática y siempre sonriente Ela Taubert conversa con El Comercio para contarnos un poco de su vida, la experiencia de ser galardonada y cómo logró ser la Mejor Nueva Artista.

La carrera de Ela empezó en el 2018, su primer sencillo “Salto de fe” fue sin duda un paso inicial para todo lo que le esperaba. “Creo que la Ela de aquel año a la actual, tienen mucho en común y muchas diferencias a la vez. Es decir, he ganado más confianza, he creído en mí, en mis sueños, en mi mensaje, me he empoderado”, narra la joven artista.

Ela Taubert cuenta que cuando era pequeña, era una 'Jonatica', frente al espejo y con un cepillo de cabello, cantaba las canciones de Los Jonas Brothers y Camp Rock. Foto: Universal

La importancia del rosado y de crecer

Uno de los pasos importantes en su carrera, según narra Ela, es el cambio en su look. La artista - que hoy luce una gran cabellera rosada - menciona que ese lado de su vida la empodera. “Por eso tengo la cabeza rosada”, dice entre risas.

“Con el tiempo vamos creciendo y aprendemos a escucharnos a uno mismo. Este cambio fue tras tomar la decisión de escuchar a mi corazón y ya no a los demás. Todo esto lo menciono en la letra “Crecer”. Esa canción me cambió la vida”, refiere Taubert.

Cuando escribe la letra de “Crecer”, Ela cuenta que se atrevió a hacer lo que tanto había soñado, siguiendo su corazón, siendo la misma persona pero ya sin miedo al qué dirán y con más motivación de querer ir a conquistar y acompañar a más personas y ser refugio también.

“La música para mí ha sido un refugio y ha significado sanación también, desahogo y diversión. Cuando escribí “Crecer” estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida y lo que tenía era o seguir triste y llorar o desahogarme y dejarlo en un papel. Esta canción me permitió de alguna forma explicarle a la gente que me rodeaba como yo me estaba sintiendo”, cuenta.

La joven artista menciona también que “Crecer” no iba a salir al mundo, pero su curiosidad pudo más y cuando subió un extracto a redes sociales, se dio cuenta que habían millones de personas sintiéndose como ella. “Fue increíble el recibimiento de lo que subí a redes y tras ello nació “Nuestro refugio” porque estas personas y yo terminamos siempre como en un mismo círculo abrazándonos y creciendo juntos. Sin duda, me dio un propósito”, explica.

Lo mágico de ser vulnerable

El lado vulnerable de Ela le permitió escribir grandes canciones como “Crecer”, “Los rotos” o “¿Cómo pasó?” su más reciente éxito que hoy tiene una versión con Joe Jonas.

“El mundo nos hace sentir que ser vulnerable es un delito o algo terrible pero es el mejor superpoder. Ser vulnerable es lo más increíble, es lo más cool. Es un superpoder que la gente no sabe que lo tiene”, cuenta.

La artista colombiana también cuenta que esta ola de ser vulnerable, de tener la libertad de sentir, de vivir sin miedo, es algo que está creciendo con las nuevas generaciones. “No hay nada de malo con sentir, eso nos hace muy especiales”, dice Taubert.

Si bien aún no procesa todo lo que ha pasado en las últimas semanas y solo nos dice que no tiene palabras para decir todo lo que pasó, Ela asegura que el 2025 la sorprenderá mucho más y con harta música porque la música no debe faltar.

“Solo me queda agradecer por este 2024 que ha sido una locura, y dejar que el 2025 me sorprenda porque sé que van a venir cosas mejores. Así que ahí les estaré contando muy pronto”, finaliza entre risas.