El género del reparto sigue posicionándose en el Perú. El cantante cubano Ya Ice Dilan vive uno de los mejores momentos de su carrera gracias al éxito viral de la canción “Dichávate”, que ha conquistado las redes sociales y ahora impulsa una exitosa gira nacional con presentaciones que congregan a miles de seguidores.

La popularidad del tema se refleja tanto en plataformas digitales como en los escenarios. Durante sus primeras fechas en el país, el artista logró agotar las entradas en importantes locales de Lima, confirmando el gran respaldo del público peruano hacia el género reparto.

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Tras estos exitosos conciertos, Ya Ice Dilan continuará recorriendo diversas ciudades del país en las próximas semanas. La gira busca acercar al cantante a sus seguidores peruanos y así consolidar una base importante de fans en la región.

Ya Ice Dilan, el cantante detrás del éxito viral “Dichávate”, llega con gira nacional. (Foto: Difusión)

“Dichávate”, interpretada junto a Rey Tony y Helabusador, alcanzó notoriedad internacional gracias a TikTok y otras plataformas digitales. Su característico baile ha sido replicado por millones de usuarios, convirtiendo la canción en una tendencia global.

En el Perú, el fenómeno también ha llegado a figuras de la farándula y reconocidos futbolistas, quienes compartieron videos bailando el tema y contribuyeron a incrementar su popularidad. Tan solo en YouTube, el videoclip del tema ya cuenta con más de 67 millones de vistas desde su publicación.

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El crecimiento de Ya Ice Dilan ha estado acompañado por una estrategia que combina el ritmo del reparto cubano con una fuerte presencia digital. Gracias a ello, “Dichávate” ha logrado posicionarse en distintos países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, consolidando el alcance internacional del artista.

Cabe señalar que la gira peruana es organizada por Bedoya Producciones. Con una convocatoria que continúa en ascenso, Ya Ice Dilan busca seguir consolidando el éxito de “Dichávate”, posicionando el reparto cubano en el país con lo mejor de sus referentes.