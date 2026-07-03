Ya Ice Dilan, el cantante detrás del éxito viral “Dichávate”, llega con gira nacional. (Foto: Difusión)
Ya Ice Dilan, el cantante detrás del éxito viral “Dichávate”, llega con gira nacional. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El género del reparto sigue posicionándose en el Perú. El cantante cubano Ya Ice Dilan vive uno de los mejores momentos de su carrera gracias al éxito viral de la canción “Dichávate”, que ha conquistado las redes sociales y ahora impulsa una exitosa gira nacional con presentaciones que congregan a miles de seguidores.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.