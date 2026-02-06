La edición 2026 de los Premios Luces abre una nueva ventana para leer el presente cultural: la categoría Mejor influencer debuta como reconocimiento a figuras que han convertido las redes sociales en espacios de narrativa, identidad y poder simbólico. No se trata solo de alcance o métricas, sino de incidencia real en la conversación pública, en los hábitos de consumo y en la forma en que se construyen referentes en la era digital.

Alondra García Miró aparece como una de las figuras más visibles del circuito digital peruano. Su presencia se articula alrededor de la moda, el lifestyle y el emprendimiento, con una estrategia sostenida de imagen que ha ampliado su alcance fuera del país. Su trabajo en redes dialoga tanto con la lógica del entretenimiento como con la del posicionamiento comercial, en un terreno donde la frontera entre contenido y marca es cada vez más difusa.

Desde una trayectoria distinta, María Pía Copello representa el traslado de una figura televisiva al ecosistema digital. Su comunidad se construye a partir del humor, la interacción directa y formatos breves que circulan principalmente en TikTok e Instagram. La experiencia previa en medios tradicionales marca su forma de comunicar: ritmo ágil, cercanía y un discurso orientado al público familiar.

En el caso de Natalie Vértiz, las redes funcionan como un espacio de extensión de su vida pública y privada. Moda, maternidad y rutinas cotidianas estructuran un contenido que apela a la identificación de sus seguidores, en una lógica donde lo personal se convierte en eje narrativo y en punto de contacto constante con su audiencia.

La categoría se amplía con perfiles que escapan al molde clásico. Phillip Chu Joy ha construido una influencia basada en la tecnología, la divulgación y la comunidad digital, con contenidos que mezclan entretenimiento, conocimiento y cultura gamer. Mientras tanto, Waldir Maqque lleva la influencia al terreno de la gastronomía popular, convirtiendo recetas, ingredientes y memoria culinaria en piezas virales que reivindican identidad y territorio desde TikTok.

Cinco nombres, cinco formas de entender cómo se construyen y gestionan comunidades que se fortalecen día a día en el ecosistema digital peruano, donde la influencia ya no se mide solo en alcance, sino en permanencia, interacción y capacidad de sostener conversación pública. La votación está abierta y, esta vez, el pulso digital también decide.