Natalie Vértiz, María Pía Copello y Phillip Chu Joy integran la terna de la nueva categoría Mejor influencer en los Premios Luces 2026.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La edición 2026 de los Premios Luces abre una nueva ventana para leer el presente cultural: la categoría Mejor influencer debuta como reconocimiento a figuras que han convertido las redes sociales en espacios de narrativa, identidad y poder simbólico. No se trata solo de alcance o métricas, sino de incidencia real en la conversación pública, en los hábitos de consumo y en la forma en que se construyen referentes en la era digital.

Conforme a los criterios de

