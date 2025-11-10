¿Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China? ¿Puede realmente desafiar el poder naval de EE.UU.?

El Fujian es el tercer portaaviones chino, detrás del Liaoning —adquirido a Ucrania en 1998 y operativo desde el 2012— y del Shandong, el primero construido localmente, pero basado en diseño ucraniano y activo desde el 2019. A diferencia de estos, que usan rampas de despegue, el Fujian introduce un sistema de catapultas electromagnéticas (EMALS), lo que le permite lanzar aviones con plena carga de combustible y armamento, una capacidad exclusiva hasta ahora de EE.UU.

Según el diario estatal Global Times, el nuevo buque marca la transición de China de una defensa costera a una “defensa en alta mar”. El experto militar Zhang Junshe afirma que el sistema EMALS permitirá lanzar un caza J-15T cada 90 segundos y realizar hasta 300 operaciones diarias, mientras que el analista Song Zhongping lo define como un “salto generacional”.

Botado en el 2022 en Shanghái y probado por primera vez en mayo del 2024, el Fujian es el símbolo más visible de la modernización militar impulsada por Xi Jinping, quien planea contar con una Armada de seis portaaviones para 2035 y convertir al Ejército Popular de Liberación en una fuerza “de clase mundial” hacia mediados de siglo.

405 Buques posee la República Popular de China, convirtiéndose en la Armada más grande del mundo. Sin embargo, su flota está rezagada al segundo lugar en términos de modernización en comparación con los buques de Estados Unidos.

Actor global en el Pacífico

Para el internacionalista Juan Velit Granda, el Fujian refuerza la posición geopolítica de China como potencia militar y tecnológica. “Este portaaviones consolida su proyección como actor global en el Pacífico y evidencia su capacidad tecnológica”, señala a El Comercio.

Velit destaca que el navío puede transportar hasta 45 aeronaves y unos 3.000 efectivos, lo que multiplica la capacidad de patrulla china sobre el Pacífico, “la zona de mayor importancia geopolítica para Beijing”. También subraya que las Fuerzas Armadas chinas no dependen del Estado, sino del Partido Comunista. “Un militar chino no jura lealtad al país, sino al partido”, asegura el especialista.

El analista considera que el Fujian marca el inicio de una nueva etapa de militarización del Pacífico. “Estamos ante una revalorización geoestratégica de la región”, afirma.

Según Greg Poling, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la Armada china busca dominar las aguas del mar de China Meridional, el mar de China Oriental y el mar Amarillo —la llamada primera cadena de islas, donde se ubican Japón, Taiwán y Filipinas—, además de disputar el control de una segunda cadena en el Pacífico, donde EE.UU. mantiene bases en Guam y otras zonas.

“Un portaaviones no sirve de mucho en la primera cadena, pero es clave para competir con los estadounidenses en el Indo-Pacífico”, advirtió en una conversación con la agencia de noticias AP.

En este contexto, Japón y Taiwán siguen percibiendo a China como una amenaza directa, especialmente la isla autónoma que Beijing reclama como parte de su territorio y que Xi no descarta tomar por la fuerza.

Lejos del poder naval de EE.UU.

Pese al avance que representa el Fujian, China aún está lejos de igualar a Estados Unidos, que posee once portaaviones frente a sus tres. De acuerdo con la cadena CNN, el nuevo buque chino operaría solo al 60% de la velocidad de un navío estadounidense con más de medio siglo de servicio, lo que evidencia la brecha tecnológica entre ambas marinas.

Además, mientras los once portaaviones estadounidenses —diez clase Nimitz y el avanzado Gerald R. Ford— usan propulsión nuclear, el Fujian funciona con combustible convencional, lo que limita su autonomía.

Aunque medios estatales celebran su incorporación como prueba del auge de China como potencia constructora, algunos expertos locales mantienen reservas. Un bloguero militar, por ejemplo, cuestionó el diseño de las catapultas del Fujian al señalar que su ubicación reduce la eficiencia de despegue de los cazas J-15 y J-35.

Velit coincide en que la paridad con Washington está aún lejana: “China es el segundo, pero Estados Unidos está muy por delante”. Recuerda, además, el alto costo de estos buques. “Brasil tuvo un portaaviones hace décadas y se decía que cuando se movía bajaba la moneda”, señala.

El experto añade que, pese a las críticas, el Fujian es un avance real, pero también reconoce un punto de fondo en base a las tropas chinas, que no entran en combate desde hace 50 años. “El Ejército chino no ha entrado en combate desde hace más de medio siglo, mientras que el estadounidense ha estado activo en Corea, Vietnam, Irak y Afganistán. Esa diferencia de experiencia también cuenta”, concluye.

*Armamento nuclear de acuerdo al anuario 2025 del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

País Cabezas nucleares almacenadas Cabezas nucleares desplegadas Cabezas nucleares retiradas Rusia 2591 1718 1150 Estados Unidos 1930 1770 1477 China 576 - - Francia 10 280 - Reino Unido 105 120 - India 180 - - Pakistán 170 - - Israel 90 - - Corea del Norte 50 - -

