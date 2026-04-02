Rusia prepara un segundo envío de petróleo a Cuba tras la exitosa llegada del primero, que rompió con permiso de EE.UU. tres meses de bloqueo energético de la isla, informó este jueves el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov.

“Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No abandonaremos a los cubanos”, declaró Tsiviliov a la prensa local en un foro energético celebrado en la ciudad de Kazán.

El ministro de energía señaló que la decisión fue tomada tras una reunión celebrada en San Petersburgo con representantes cubanos.

El petrolero sancionado por EE.UU. y la Unión Europea ‘Anatoli Kolodkin’, cargado con 100.000 toneladas de crudo, arribó esta semana a Cuba en lo que fue el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses después el bloqueo impuesto por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero.

“Esta valiosa ayuda llega en medio del cerco energético impuesto por Estados Unidos, que intenta asfixiar a la población cubana”, expresó la Cancillería de La Habana en la red social X.

Cuba requiere petróleo en medio del bloqueo que los ha dejado sin este recurso en tres meses. (Foto: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a que Moscú rompiese el bloqueo impuesto por Washington y desestimó que la llegada de crudo a Cuba fuera a tener algún impacto en la situación actual de la isla.

“No me molesta (…) tienen un mal régimen, tiene un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa”, indicó el mandatario.

La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía ha llevado a un punto crítico el desabastecimiento de petróleo lo que ha recrudecido los prolongados apagones diarios y ha provocado una parálisis casi total de la economía además de impactar servicios básicos de salud, transportes y otros.

Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que unos 40.000 proceden de su producción nacional. La imposibilidad de cubrir el resto de la demanda se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.