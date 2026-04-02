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El buque petrolero ruso Anatoli Kolodkin en la bahía de Matanzas , Cuba. (Foto: EFE)
El buque petrolero ruso Anatoli Kolodkin en la bahía de Matanzas , Cuba. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Rusia prepara un segundo envío de petróleo a Cuba tras la exitosa llegada del primero, que rompió con permiso de EE.UU. tres meses de bloqueo energético de la isla, informó este jueves el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov.

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