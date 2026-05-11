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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un evento para promover la atención médica materna en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 11 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un evento para promover la atención médica materna en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 11 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
/ AARON SCHWARTZ / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no se arrepiente de haber retirado a su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio del brote de hantavirus que obligó a repatriar a 18 pasajeros del crucero MV Hondius a territorio estadounidense.

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