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Resumen

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Vista aérea hacia el norte del Fuerte Lesley J. McNair en Washington D. C., Estados Unidos. Foto: Mike Vaccaro/Flickr/Wikipedia
Vista aérea hacia el norte del Fuerte Lesley J. McNair en Washington D. C., Estados Unidos. Foto: Mike Vaccaro/Flickr/Wikipedia
Por Agencia EFE

Funcionarios de Estados Unidos han detectado esta semana drones no identificados sobrevolando Fort McNair, la base militar en Washington en la que viven el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, un incidente que llevó a pensar en la posibilidad de su traslado.

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