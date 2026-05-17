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El accidente en Idaho no dejó víctimas mortales. (Foto: Captura X)
El accidente en Idaho no dejó víctimas mortales. (Foto: Captura X)
Por Agencia EFE

Dos aviones de combate estadounidenses colisionaron este domingo en la base aérea de Mountain Home, en el estado de Idaho, durante un espectáculo aéreo, en un accidente que no dejó víctimas mortales.

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