00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ivan Beerkus detenido por autoridades de Nueva York tras escalar el Empire State Building con su pareja. (Foto: EFE)
Ivan Beerkus detenido por autoridades de Nueva York tras escalar el Empire State Building con su pareja. (Foto: EFE)
/ OLGA FEDOROVA
Por Agencia EFE

La pareja que subió a la antena de la cima del Empire State Building sin permiso y se comprometió en matrimonio enfrenta este jueves varios cargos penales, entre ellos imprudencia temeraria, invasión de propiedad privada o conducta desordenada.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.