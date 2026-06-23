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Resumen

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Varios turistas pasean por Toledo. La primera ola de calor de la temporada ha arrancado este domingo en España con temperaturas superiores a 39-40 grados en gran parte de la Península y Baleares. Foto: EFE/Ángeles Visdómine
Varios turistas pasean por Toledo. La primera ola de calor de la temporada ha arrancado este domingo en España con temperaturas superiores a 39-40 grados en gran parte de la Península y Baleares. Foto: EFE/Ángeles Visdómine
Por Agencia EFE

La primera ola de calor del verano dejó este martes en España temperaturas muy elevadas, de más de 40 grados en amplias zonas y de casi 44 en el norte peninsular en el que es, hasta el momento, el día más extremo del episodio.

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