La primera ola de calor del verano dejó este martes en España temperaturas muy elevadas, de más de 40 grados en amplias zonas y de casi 44 en el norte peninsular en el que es, hasta el momento, el día más extremo del episodio.

Pese a que para el miércoles se espera que una masa de aire atlántica suavice ligeramente las elevadas temperaturas y marque el inicio del fin de esta ola de calor, varios puntos superaron los 40 grados este martes, especialmente en el tercio norte y los principales valles fluviales de la mitad sur de España.

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Las temperaturas mínimas también fueron muy elevadas, con valores superiores a los 20 grados en gran parte del territorio, salvo en zonas de montaña, y superaron los 23 grados en el sur y el este peninsular, en el Cantábrico oriental y en los litorales del sudeste.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España activó el aviso rojo (peligro extraordinario) por temperaturas extremas de hasta 44 grados en la campiña cordobesa y en las zonas de Morena y Condado (Jaén), en la región de Andalucía (sur); en Liébana, en Cantabria (norte), y en el interior de Guipúzcoa y de Vizcaya, en el País Vasco (norte).

Otras diez comunidades autónomas (regiones) están bajo aviso por calor pero en nivel naranja (peligro importante): Aragón (centro-este), Asturias (norte), Castilla y León (centro-oeste), Castilla-La Mancha (centro), Cataluña (noreste), Extremadura (oeste), Galicia (noroeste), Madrid, Navarra (norte) y La Rioja (norte).

El norte peninsular es la zona más afectada: uno de los casos más extremos se registró en Llodio (provincia de Álava, en el País Vasco), donde las temperaturas alcanzaron los 43.6 grados.

De hecho, según las mediciones de las estaciones meteorológicas de Euskalmet (País Vasco), en la provincia vasca de Vizcaya varios municipios rebasaron los 42 grados como Balmaseda (42,9), Zalla e Igorre (42,8), Iurreta (42,4), Elorrio (42,2 ) y Galdakao (42,1).

Una pareja pasa junto a un termómetro este lunes San Sebastián. Foto: EFE/ Javier Etxezarreta

La ola de calor mantendrá activa la alarma roja este miércoles en todo el País Vasco salvo en el litoral, donde será naranja.

En Tama, en la norteña región de Cantabria, también se registraron temperaturas superiores a los 43 grados.

Debido a la situación que atraviesa España con estas temperaturas, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, pidió a la población que extreme la precaución ante los efectos de la primera ola de calor del verano.

Aagesen pidió precaución asimismo por los incendios que se puedan desatar como resultado de estas altas temperaturas, después de que el año pasado el fuego dejara 350.000 hectáreas calcinadas.

Según las previsiones, se espera que esta ola de calor finalice el miércoles y que las temperaturas comiencen a descender a partir del jueves.