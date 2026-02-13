Un hombre armado con cuchillo intenta atacar a gendarmes en el Arco del Triunfo de París

Escuchar
Un coche de Policía en París. Foto: EFE/EPA/TERESA SUAREZ/ Archivo
Por Agencia EFE

Un hombre armado con un cuchillo intentó atacar este viernes a gendarmes en el Arco del Triunfo de París y fue reducido a tiros por los agentes, informaron las autoridades y los medios locales.

