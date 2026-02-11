Rusia anuncia cese temporal de vuelos a Cuba por la crisis de combustible en la isla

Las aerolíneas rusas suspenderán temporalmente los vuelos a Cuba tras evacuar a los turistas varados en la isla caribeña debido a la crisis aeroportuaria provocada por el embargo energético de Estados Unidos, informó este miércoles la agencia aeronáutica civil rusa Rosaviatsia.

“Debido a las dificultades de abastecimiento de combustible de aviones en Cuba, las aerolíneas Rossiya (pertenece al grupo Aeroflot) y Nordwind se vieron obligadas a modificar su programa de vuelo a los aeropuertos de este país”, señaló en Telegram la oficina de prensa de la agencia estatal.

Según Rosaviatsia, “en los próximos días Rossiya llevará a cabo varios vuelos solo de regreso, de La Habana y Varadero a Moscú, para garantizar el retorno de los turistas rusos”.

“Después, el programa de vuelos de la aerolínea cesará temporalmente, hasta que la situación cambie”, puntualizó.

Añadió que el Ministerio de Transporte de Rusia y Rosaviatsia “siguen de modo especial la situación con los vuelos entre los países y se mantienen en contacto permanente con las autoridades aeronáuticas de Cuba”.

Por su parte, el operador turístico ruso Pegas Touristik anunció el cese de las ventas de nueves paquetes turísticos.

“La situación es estable y está bajo control. Todos los turistas que se encuentran en Cuba regresarán a Rusia de modo organizado y en los plazos previstos”, aseveró.

Según anunciaron las autoridades turísticas en días anteriores, en la mayor isla de las Antillas habría alrededor de 4.000 turistas rusos varados.

Fotografía de una mujer caminando en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa

Rusia es la segunda mayor fuente de turistas a Cuba, después de Canadá, con 131.000 viajeros en 2025.

El Kremlin reaccionó ante esta situación y aseveró que Rusia busca soluciones junto a las autoridades de Cuba y hará lo posible para ayudar en la crisis aeroportuaria y propiciar el retorno de turistas rusos tras el anuncio de La Habana de que se ha quedado sin combustible para aviones.

“Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, al señalar que “la situación en Cuba es realmente crítica”.

Añadió que “estas medidas sofocantes por parte de Estados Unidos realmente generan grandes dificultades para el país” y aseguró que Moscú y La Habana estudian “posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos”.

El Gobierno cubano advirtió el pasado domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según pudo confirmar EFE con dos fuentes.