Rusia anuncia cese temporal de vuelos a Cuba por la crisis de combustible en la isla

Un avión despega del aeropuerto José Martí en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Yander Zamora
Por Agencia EFE

Las aerolíneas rusas suspenderán temporalmente los vuelos a Cuba tras evacuar a los turistas varados en la isla caribeña debido a la crisis aeroportuaria provocada por el embargo energético de Estados Unidos, informó este miércoles la agencia aeronáutica civil rusa Rosaviatsia.

