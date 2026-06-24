El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este miércoles en una conferencia en Tel Aviv que mientras permanezca en el cargo, el Ejército mantendrá la ocupación del perímetro invadido del sur del Líbano.

“Mientras sea el primer ministro, mantendremos la ‘zona de seguridad’ en el sur del Líbano”, afirmó Netanyahu en referencia al territorio que Israel ocupa en Líbano desde el pasado 2 de marzo, la cual el Ejército ha ampliado progresivamente y profundiza hasta unos 10 kilómetros.

La declaración sigue la línea de otras afirmaciones del primer ministro israelí en las últimas semanas, al señalar que durante su mandato Irán tampoco desarrollará un arma nuclear.

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El ministro de Defensa, Israel Katz, también intervino en esta conferencia sobre innovación y se pronunció sobre la ocupación del sur libanés.

Katz negó que Israel vaya a retirarse del Líbano “incluso si hay una demanda estadounidense para hacerlo”, según declaraciones recogidas por el diario israelí Haaretz.

“No habrá ni civiles ni terroristas”, aseguró, con lo que cerró la posibilidad que más de 200.000 desplazados de el perímetro invadido puedan regresar a sus hogares.

“Soldados dentro, residentes fuera. La infraestructura está destruida, las casas son peligrosas y ruinosas. No nos vamos a retirar”, añadió.

Soldados del ejército libanés vigilan la zona a la entrada de la localidad de Zawtar al-Gharbiyah, en el sur del Líbano. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH

Israel justifica la ocupación del sur del Líbano como una medida para proteger a las comunidades del norte del país de la amenaza del grupo chií libanés Hezbolá.

Sin embargo, el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán para el cese de las hostilidades en la región implica también la integridad territorial del Líbano.

Más de 4.000 personas han muerto en el Líbano por ataques israelíes desde el pasado 2 de marzo, mientras que el Ejército de Israel estima haber matado a 3.350 miembros de Hezbolá.

Del lado israelí, dos civiles murieron en el norte del país desde el 28 de febrero por ataques del grupo chií. Además, otros 36 soldados han perdido la vida en el marco de la ofensiva contra el Líbano, uno de ellos por fuego amigo.