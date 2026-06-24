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Resumen

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El Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL
El Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este miércoles en una conferencia en Tel Aviv que mientras permanezca en el cargo, el Ejército mantendrá la ocupación del perímetro invadido del sur del Líbano.

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