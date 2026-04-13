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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén el 19 de marzo de 2026. Foto: Ronen Zvulun / POOL / AFP
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén el 19 de marzo de 2026. Foto: Ronen Zvulun / POOL / AFP
/ RONEN ZVULUN
Por Agencia AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó este lunes su apoyo al bloqueo de los puertos iraníes dispuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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