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El enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, interviene en una rueda de prensa flanqueado por el empresario estadounidense Jared Kushner. Foto: EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / Archivo
El enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, interviene en una rueda de prensa flanqueado por el empresario estadounidense Jared Kushner. Foto: EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / Archivo
Por Agencia EFE

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este lunes a Doha para continuar las conversaciones de paz con Irán, aseguró este lunes la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

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