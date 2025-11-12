La líder de la oposición venezolana María Corina Machado (en pantalla) habla durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos) de Perú, en Lima. Foto: EFE/ Paolo Aguilar
La líder de la oposición venezolana María Corina Machado (en pantalla) habla durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos) de Perú, en Lima. Foto: EFE/ Paolo Aguilar
/ Paolo Aguilar
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
María Corina Machado percibe “horas decisivas” para Venezuela y garantiza una transición “pacífica”
Resumen de la noticia por IA
María Corina Machado percibe “horas decisivas” para Venezuela y garantiza una transición “pacífica”

María Corina Machado percibe “horas decisivas” para Venezuela y garantiza una transición “pacífica”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La líder de la oposición venezolana, , expresó este miércoles que percibe “horas decisivas” para Venezuela, aunque también garantizó una “transición pacífica” mientras crece la .

“(Les pido) que nos acompañen en este momento histórico, en sus horas decisivas, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión de toda América Latina”, dijo de forma virtual Machado en un foro de expresidentes iberoamericanos del Grupo IDEA en el Miami-Dade College (MDC).

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

La ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025 no se refirió en concreto al despliegue militar estadounidense en el Caribe, donde este martes llegó el mayor portaaviones de Estados Unidos, el , y su grupo de ataque, de más de 4.000 marinos y decenas de aeronaves tácticas.

PUEDES VER: María Corina Machado en el CADE Ejecutivos 2025: “La libertad ha dejado de ser un derecho garantizado en nuestra región”

Pero la líder opositora, quien la semana pasada llamó “absolutamente correcta” la estrategia del presidente estadounidense, , contra el gobernante venezolano, , confió en que “hoy Venezuela está en el umbral de la libertad” y de “una transformación sin precedentes”.

“Sabemos que esta vez sí lo vamos a lograr porque, cuando un pueblo decide ser libre no hay fuerza en la Tierra capaz de detenerlo”, manifestó.

Sus declaraciones se producen después de que Maduro acusó este lunes a la “derecha maltrecha” de , mientras los ataques de Estados Unidos a cerca de 20 presuntas lanchas al parecer cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico acumulan unos 75 muertos desde el 1 de septiembre.

Machado, aseveró que la “gente unida, como ninguna generación venezolana antes”, es “la garantía de una transición ordenada, pacífica, irreversible”, con lo que convertirá a Venezuela “en el milagro latinoamericano del siglo XXI”.

Nicolás Maduro hablando en un acto de gobierno en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Prensa Miraflores
Nicolás Maduro hablando en un acto de gobierno en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Prensa Miraflores

“Desde el primer día vamos a asumir el control institucional y del territorio, atender la emergencia humanitaria, poner orden, transparencia en las finanzas e iniciar las reformas y las transformaciones profundas que harán que este cambio sea sostenido e irreversible”, prometió.

La venezolana pidió apoyo internacional al Grupo IDEA, una asociación de exmandatarios iberoamericanos, en su mayoría de derecha o centroderecha, entre ellos el español José María Aznar y el colombiano Álvaro Uribe, que este miércoles se reúnen en el Miami Dade-College para abordar el “fin de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

En tanto, Francia y el Parlamento de Rusia han condenado los ataques estadounidenses frente a costas latinoamericanas, mientras Colombia y Reino Unido han dejado de compartir inteligencia con Washington por los bombardeos, que Trump sostiene que son contra carteles de “narcoterroristas”.

Rodrigo Paz Pereira, ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, conversó por teléfono con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a quien expresó su voluntad de unirse a la "lucha" para "recuperar" la democracia en Venezuela y la invitó a su investidura el próximo 8 de noviembre. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC