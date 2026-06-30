00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía que muestra escombros de edificaciones destruidas en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotografía que muestra escombros de edificaciones destruidas en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

Los llamados de silencio se han extendido por distintas localidades de La Guaira, el estado de Venezuela más afectado por el doble terremoto del miércoles, en búsqueda de algún sonido que pueda significar que hay vida en medio de los escombros.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.