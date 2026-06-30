Los llamados de silencio se han extendido por distintas localidades de La Guaira, el estado de Venezuela más afectado por el doble terremoto del miércoles, en búsqueda de algún sonido que pueda significar que hay vida en medio de los escombros.

En decenas de edificios, a lo largo de la región costera, cercana a Caracas, rescatistas, bomberos, cuerpos policiales y militares se dan a la tarea de remover escombros, con maquinaria y de manera manual, con la esperanza de poder encontrar alguna persona viva.

Los familiares mantienen la esperanza pero médicos, rescatistas y militares venezolanos dicen que las posibilidades, en el sexto día de búsqueda, son cada vez menores, tras el sismo de 7,2 y 7,5 del miércoles que hasta ahora dejado al menos 1.943 muertos y más de 10.500 heridos.

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Sin embargo, cuando de repente los rescatistas gritan “silencio” y levantan el puño, todo se apaga y cada quien se queda detenido donde está, no se escucha nada en un primer momento y se alarga por varios minutos de forma preventiva para agotar las posibilidades.

“Cuando pedimos silencio es muy importante porque en ese momento ponemos los geófonos”, dijo a EFE el militar español Alberto Vázquez, parte de un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada en Venezuela desde el viernes, 26 de junio.

El aparato, explicó, se pone en el piso de hormigón y cualquier movimiento que haga la víctima atrapada como arañar un poco o empujar la pared con los nudillos, lo escucharán.

El silencio es importante, dice Vázquez porque si alguien externo hace ruido o pasa caminando, lo distorsiona y el geófóno puede dar un falso positivo.

En el conjunto residencial Caribe, en Caraballeda, son varias las búsquedas hoy al mismo tiempo. La Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, militares y rescatistas, se dividen en varios sectores de los edificios derrumbados y se van alertando cuando creen que pueda haber alguna señal.

Rescatistas de Vietnam caminan este martes sobre escombros de edificaciones destruidas en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

La búsqueda sigue en otras residencias a lo largo de Caraballeda y Catia La Mar, las localidades más afectadas, con llamados de los funcionarios de seguridad del Estado a apagar todos los vehículos que van rodando por la vía principal, por lo que se forman largas filas de carros y motos detenidos.

Según las cifras del Gobierno de Venezuela, hasta hoy 6.461 personas han sido rescatadas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos.

“Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros”, pidió el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Las autoridades venezolanas no están actualizando la cifra de desaparecidos, en momentos en los que varias organizaciones registran este número y han establecido redes de apoyo para localizar a familiares.

La líder opositora María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos. Hasta el momento, la plataforma registra 42.664 personas que aún no han establecido contacto con sus seres queridos.