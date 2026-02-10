Resumen

Incendio y explosión en nave con combustible son materia de investigación fiscal en Iquitos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas inició una investigación preliminar por el presunto delito de peligro común mediante incendio o explosión, tras el siniestro ocurrido en una embarcación fluvial que transportaba combustible cerca de la ciudad de Iquitos, en la región Loreto, hecho que dejó múltiples personas heridas y varias naves completamente calcinadas.

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Loreto

Fiscalía investiga explosión en embarcación con combustible que dejó heridos en Iquitos

