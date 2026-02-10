Fiscalía investiga explosión en embarcación con combustible que dejó heridos en Iquitos

La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas inició una investigación preliminar por el presunto delito de peligro común mediante incendio o explosión, tras el siniestro ocurrido en una embarcación fluvial que transportaba combustible cerca de la ciudad de Iquitos, en la región Loreto, hecho que dejó múltiples personas heridas y varias naves completamente calcinadas.

La investigación está a cargo de la fiscal provincial Tania Huancahuire Díaz y la fiscal adjunta provincial Laura Martínez Torres, quienes tendrán la responsabilidad de recabar los elementos de convicción necesarios para determinar las causas del incendio y establecer las eventuales responsabilidades penales derivadas del caso, informó el Ministerio Público.

Ministerio Público indaga responsabilidades tras explosión de embarcación en Loreto. (Foto: Andina)

Como parte de las diligencias, la Fiscalía dispuso coordinaciones con diversas entidades, entre ellas la Policía Nacional del Perú, Osinergmin, el sector Salud, la Dirección de Transportes, la Autoridad Portuaria Regional y Defensa Civil, a fin de garantizar una investigación integral conforme a ley.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), al menos doce personas resultaron heridas producto de la explosión y el posterior incendio de la embarcación, que transportaba combustible, materiales y residuos peligrosos. El accidente se registró alrededor de las 18:30 horas en el río Itaya, sector Ganso Azul, en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas.

Abren investigación penal por incendio de nave fluvial en el río Itaya. (Foto: Captura/Canal N)

El COEN detalló que tres de los heridos recibieron atención médica en el lugar del siniestro, mientras que otros nueve fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Loreto y a otros establecimientos de salud de la ciudad. Algunos de los afectados permanecen con pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones.

