Fiscalía investiga explosión en embarcación con combustible que dejó heridos en Iquitos

La investigación está a cargo de la fiscal provincial Tania Huancahuire Díaz y la fiscal adjunta provincial Laura Martínez Torres, quienes tendrán la responsabilidad de recabar los elementos de convicción necesarios para determinar las causas del incendio y establecer las eventuales responsabilidades penales derivadas del caso, informó el Ministerio Público.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía dispuso coordinaciones con diversas entidades, entre ellas la Policía Nacional del Perú, Osinergmin, el sector Salud, la Dirección de Transportes, la Autoridad Portuaria Regional y Defensa Civil, a fin de garantizar una investigación integral conforme a ley.
De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), al menos doce personas resultaron heridas producto de la explosión y el posterior incendio de la embarcación, que transportaba combustible, materiales y residuos peligrosos. El accidente se registró alrededor de las 18:30 horas en el río Itaya, sector Ganso Azul, en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas.
El COEN detalló que tres de los heridos recibieron atención médica en el lugar del siniestro, mientras que otros nueve fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Loreto y a otros establecimientos de salud de la ciudad. Algunos de los afectados permanecen con pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones.
