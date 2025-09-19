Un grupo de diez exministros y exministras de Salud del Perú lanzó un llamado urgente al Gobierno para que declare en emergencia sanitaria la provincia del Datem del Marañón, en Loreto, ante el grave brote de tos ferina que ya ha cobrado la vida de más de 30 niños y niñas indígenas.

En un pronunciamiento difundido este 18 de septiembre, los exfuncionarios aseguraron que la declaratoria es la única vía para garantizar una respuesta inmediata que permita salvar vidas. “La protección de la vida de la niñez es el deber primordial del Estado. No actuar con la máxima celeridad representa un grave quebrantamiento del derecho a la salud” , señala el documento firmado por figuras como Óscar Ugarte, Patricia García, Víctor Zamora, Silvia Pessah, Midori de Habich y Hernando Cevallos, entre otros.

La enfermedad ya ha provocado la muerte de más de 30 niños y niñas indígenas en Loreto. (Foto: Andina)

El brote afecta principalmente a niños de 0 a 4 años de comunidades achuar, kandozi, shawi y otros pueblos originarios que habitan en zonas aisladas, sin postas de salud ni vacunas disponibles. La Sociedad Peruana de Pediatría también pidió la declaratoria, enfatizando la urgencia de aplicar la vacuna hexavalente acelular, más adecuada para estos contextos.

Para los exministros, el marco legal de la emergencia permitiría desplegar brigadas interculturales, comprar vacunas y medicamentos, reforzar la vigilancia epidemiológica y establecer una coordinación directa con las comunidades afectadas.

Desde junio, la CORPI y federaciones indígenas como la FENAP vienen solicitando esta medida sin éxito, pese a que la OPS, el Colegio Médico del Perú y la Mesa de Concertación también se sumaron al pedido. Según expertos, el aumento de casos frente al 2024 supera el 6.000%, lo que cumple con todos los criterios para activar el Decreto Legislativo N°1156.