Senamhi alerta lluvias y tormentas en Cajamarca y sierra de La Libertad hasta el 14 de febrero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a través de su Dirección Zonal 3, informó que entre el 10 y el 14 de febrero se presentarán condiciones de cielo mayormente nublado a cubierto con lluvias de ligera a moderada intensidad en el sur de Cajamarca y en la zona andina de La Libertad.

Según la entidad, los eventos más significativos se registrarían entre el 11 y 13 de febrero. Además de las precipitaciones, se prevé la presencia de neblina, tormentas eléctricas y vientos moderados. En localidades ubicadas por encima de los 2.600 metros sobre el nivel del mar no se descarta la ocurrencia de granizo.

El Senamhi detalló que hacia el 13 y 14 de febrero las lluvias tenderían a disminuir, aunque persistirían de forma aislada en distintos puntos de ambas regiones, con cielo parcialmente nublado a nublado.

Frente a este escenario, la institución recomendó al sector agrícola vigilar especialmente los cultivos de papa y maíz, optimizar el drenaje de los terrenos para evitar encharcamientos y adoptar medidas preventivas ante posibles plagas favorecidas por la humedad. También sugirió reforzar techos de viviendas e infraestructuras como invernaderos y almacenes.

En el ámbito pecuario, el organismo aconsejó resguardar al ganado en espacios techados, realizar tratamientos sanitarios oportunos y extremar precauciones durante el pastoreo ante la posibilidad de tormentas eléctricas.