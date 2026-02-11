Resumen

Senamhi alerta lluvias y tormentas en Cajamarca y sierra de La Libertad hasta el 14 de febrero. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a través de su Dirección Zonal 3, informó que entre el 10 y el 14 de febrero se presentarán condiciones de cielo mayormente nublado a cubierto con lluvias de ligera a moderada intensidad en el sur de Cajamarca y en la zona andina de La Libertad.

Perú

