Un acto de valentía quedó registrado en Sullana, donde un vecino rescató a un perro que era arrastrado por la corriente del canal vía y que estaba a punto de caer al río Chira.

En las imágenes del rescate, se observa al can luchando por mantenerse en pie mientras la fuerza del agua lo arrastra. Al percatarse de la difícil situación, un vecino decidió actuar de inmediato. Sin dudarlo, ingresó al canal, tomó al perro en brazos y lo puso a salvo.

El heroico gesto no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios expresaron su emoción y gratitud. “Dios bendiga a ese ángel de buen corazón que salvó a ese perrito”, comentó una usuaria. Otros destacaron la tensión del momento: “¡Dios santo! Me dio estrés, muchas gracias por salvarlo”. Sin embargo, algunos criticaron la actitud de quienes solo observaron sin intervenir: “Otros mirando como si no pasara nada, menos mal uno lo ayudó”.

Este rescate ocurre en un contexto crítico para la región Piura, que enfrenta intensas lluvias en los últimos días. Las precipitaciones han activado quebradas y aumentado el caudal de los ríos, dejando aisladas a varias comunidades. Además, algunas vías de comunicación han sido bloqueadas, mientras los ciudadanos esperan la intervención de las autoridades con maquinaria pesada. En ciertas zonas, el suelo se ha debilitado, generando preocupación por posibles derrumbes y desbordes.

Lluvias intensas afectan Piura y Tumbes

Las fuertes lluvias en el norte del Perú han generado preocupación tanto en las autoridades como en la población, debido a huaicos, deslizamientos e inundaciones. El Senamhi advirtió sobre el alto riesgo en regiones como Tumbes y Piura, donde las precipitaciones han causado estragos.

En Piura, un deslizamiento de tierra en el centro poblado de Yanchalá, provincia de Ayabaca, sepultó tres viviendas, dejando una persona herida. Además, en Sullana, varias calles quedaron inundadas, afectando el tránsito.

Por otro lado, en Tumbes, el desborde del río del mismo nombre provocó una inundación que dañó viviendas y cultivos, agravando la situación de los afectados.