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La ONPE llevó a cabo el último domingo 29 de marzo la primera jornada de capacitación presencial de miembros de mesa, de cara a las elecciones generales del 12 de abril. (Foto: ONPE)
La ONPE llevó a cabo el último domingo 29 de marzo la primera jornada de capacitación presencial de miembros de mesa, de cara a las elecciones generales del 12 de abril. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 194 mil 518 ciudadanos acudieron el último domingo 29 de marzo a los 4.211 locales ubicados en todas las regiones del país para la primera jornada de capacitación presencial de miembros de mesa, de cara a las elecciones generales del 2026.

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