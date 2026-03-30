La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 194 mil 518 ciudadanos acudieron el último domingo 29 de marzo a los 4.211 locales ubicados en todas las regiones del país para la primera jornada de capacitación presencial de miembros de mesa, de cara a las elecciones generales del 2026.

El porcentaje de miembros de mesa capacitados alcanza el 34.6 %, si se consideran las cifras de la primera jornada de capacitación, así como el número de ciudadanos capacitados a lo largo de las últimas semanas por las oficinas que funcionan en distritos y centros poblados, además del número de usuarios de la plataforma digital ONPEduca.

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Estas modalidades de capacitación -presencial y virtual- seguirán disponibles hasta el 11 de abril. Los departamentos donde se registran más miembros de mesa capacitados hasta la fecha son Tumbes, Apurímac, San Martín, Ayacucho y Amazonas.

En el otro extremo, Huánuco, Loreto, Callao, Lima Metropolitana y Ucayali registran menor número de participación.

La segunda jornada nacional de capacitación se realizará el domingo 5 de abril en los mismos locales donde se llevó a cabo la primera jornada. Pueden asistir quienes no han recibido ninguna capacitación o la han recibido, pero quieren reforzar sus conocimientos.

Rol de los miembros de mesa

Los miembros de mesa cumplirán un rol fundamental en los próximos comicios, pues son ellos los que, conduciendo el sufragio y el escrutinio, hacen posible que más de 27 millones de peruanos expresen su voluntad al emitir su voto.

Para que las mesas de sufragio empiecen a funcionar a partir de las 7 de la mañana, se requiere que los miembros de mesa, titulares y suplentes, lleguen una hora antes al local de votación. En el momento de la instalación de la mesa, todos ellos deben firmar una hoja de asistencia; de lo contrario, se les impondrá una multa de S/ 275.

Recibirán una compensación económica de S/ 165 aquellos ciudadanos que ejerzan el cargo de miembro de mesa, hayan sido seleccionados mediante sorteo o hayan asumido el cargo por estar en la fila de electores, ante la ausencia de los ciudadanos sorteados.

Los miembros de mesa sorteados que se capacitaron y cumplieron sus funciones tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable, tanto en el sector público como en el privado. El certificado de capacitación se podrá descargar a partir del 1 de abril en uno de los módulos de la plataforma ONPEduca.

Más información

Para saber si un ciudadano ha sido seleccionado miembro de mesa y cuál será su local de votación, ingresar a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/. Si es miembro de mesa, también podrá descargar su credencial.

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