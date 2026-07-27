La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, se reunió este lunes con el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien le expresó las felicitaciones del Gobierno estadounidense por su victoria electoral y reafirmó el compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales de cara al inicio de su gestión.

Durante el encuentro, Landau transmitió el saludo del Gobierno del presidente Donald Trump y destacó la disposición de Estados Unidos para mantener y fortalecer la cooperación con el Perú en distintos ámbitos, especialmente en materia de seguridad.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, con quien sostuvo una reunión para fortalecer la relación bilateral entre ambos países. Durante el encuentro abordaron temas como la seguridad ciudadana, la… pic.twitter.com/QZzsDmHsiW — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 27, 2026

Según la información difundida por la Oficina de la presidenta electa, el vicesecretario de Estado subrayó la importancia de promover la seguridad en el Perú y en los países de la región. Asimismo, resaltó el interés de Keiko Fujimori por priorizar la seguridad ciudadana y señaló que Estados Unidos brindará apoyo al país en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia.

Por su parte, la presidenta electa expuso algunas de las prioridades de su próxima gestión, entre ellas el impulso de una educación que incorpore una currícula con énfasis en educación financiera y enseñanza bilingüe.

Asimismo, indicó que promoverá la implementación de herramientas de inteligencia artificial para agilizar los procesos del Estado, especialmente en el sector Salud, con el objetivo de reducir los tiempos de espera para las citas médicas y mejorar la atención a la población.

Durante la reunión, Landau también manifestó que el Gobierno de Estados Unidos considera positiva la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Además, saludó la conformación del Gabinete Ministerial al señalar que constituye una señal favorable para la inversión y la estabilidad política y jurídica del país.

El vicesecretario de Estado llegó a la reunión acompañado por una delegación integrada por el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro; el subsecretario de Comercio Internacional, William Kimmitt; la asesora para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo; la consejera del Departamento del Tesoro, Erin Browne; y Will Herter, asesor del secretario de Estado adjunto del Gobierno de los Estados Unidos.

La reunión se realizó en la víspera de la ceremonia de toma de mando presidencial, prevista para el 28 de julio, como parte de las actividades oficiales de la delegación estadounidense en el Perú.