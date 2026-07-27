Christopher Landau reafirma respaldo de EE.UU. al Perú durante reunión con Keiko Fujimori. (Foto: X/@ope_peru)
Christopher Landau reafirma respaldo de EE.UU. al Perú durante reunión con Keiko Fujimori. (Foto: X/@ope_peru)
Por Redacción EC

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, se reunió este lunes con el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien le expresó las felicitaciones del Gobierno estadounidense por su victoria electoral y reafirmó el compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales de cara al inicio de su gestión.

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