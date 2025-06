Huambra

Huambra es un restaurante de cocina amazónica ubicado en Miraflores, fundado por el iquiteño y chef Juan Pablo Mansilla, quien tras su formación en Le Cordon Bleu, redescubrió sus raíces culinarias durante la pandemia preparando juanes en casa junto a su madre y lanzando una dark kitchen que luego se materializó en local en la calle Porta de Miraflores.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

La carta nos presenta apetitosas reinterpretaciones como el “pato ajuanado” (una versión del arroz con pato con masato, sachaculantro, pasta de ají dulce y ahumados) y un crème brûlée de coco con plátano asado, además de clásicos selváticos como tacacho con cecina y juanes.

Dirección: Calle Porta 257, Miraflores

(Foto: Difusión/ Restaurante Huambra)

Awa

El restaurante Awa, ubicado en Miraflores en Av. La Mar y liderado por el chef Aldo Yaranga, es un espacio moderno de cocina amazónica de temporada. Inaugurado hace poco más de un año como su primer proyecto personal, Awa destaca por trabajar con insumos exóticos que provienen directamente de la Amazonía, como paiche silvestre del Pacaya Samiria, gambas amazónicas, macambo, inchicucho, sacha culantro y sacha orégano.

Además, Awa celebrará la fiesta de San Juan el 24 de junio con una cena “family style” a cargo tanto de Yaranga como del chef Pedro Miguel Schiaffino, su antiguo colega y referente de la cocina amazónica de autor.

Dirección: Av. Mariscal La Mar 463, Miraflores

Tostón de plátano, jamón de paiche y palta. Foto: Awa / KenMotoHerr

Mar y Selva Fusión

Abierto en marzo de 2016 en Surquillo por Jean Carlo Soto León y un grupo de jóvenes inversionistas de Tarapoto, Mar y Selva fusiona lo mejor de la cocina amazónica, marina y criolla. El restaurante combina ingredientes de la selva como cecina, plátano, chorizo, pescado de río y hojas de bijao, integrados creativamente en preparaciones como el chaufa amazónico, patacones acevichados, avispa juane especial y fettuccine en salsa de cocona con lomo saltado, entre otros.

Dirección: Av. Tomás Marsano 1195, Surquillo

Umarí

Umarí es una cadena de “fast food” amazónica fundada en 2016 por Gerson Ingunza, con el objetivo de llevar los sabores de la selva a un formato accesible y masivo. Entre sus platos más emblemáticos se encuentra el juane tradicional —envuelto en hoja de bijao, arroz sazonado con palillo y pollo—, además del tacacho con cecina, la “parrilla amazónica” (costillas, chorizo, chicharrón y bolas de tacacho), y el popular chaufa amazónico con cecina.

Sedes: C.C. Plaza Norte (Independencia), C.C. Real Plaza (Los Olivos - Pro, Centro Cívico, Santa Clara, Puruchuco - Ate), C.C. Mall Plaza (Comas), entre otras.

El Aguajal

Fundado a inicios de los años 90 por los hermanos Rojas Prada, El Aguajal nació con la misión de dar a conocer y celebrar los sabores de la selva moyobambina en Lima. Su carta ofrece preparaciones emblemáticas como wantanes rellenos con cecina, ceviche de paiche, inchicapi, juane y su famoso tacacho con cecina acompañado de ají de cocona; además, sirven una versión exquisita con chorizo regional (tacacho mixto).

Dirección: Jr. Huiracocha 1498, Jesús María

Shivri

Shivri abrió en octubre de 2022 en Chorrillos, impulsado por Cherly Calsin Pérez, conocida cariñosamente como “tía Shivri”, una emprendedora loretana que pasó de vender juanes por TikTok a liderar su propio restaurante amazónico. Ofrecen una barra all you can eat, en la que se pueden probar hasta 18 platos, desde tequeños amazónicos y empanadas de yuca hasta tacacho con cecina, chaufa, fetuccini con salsa de cocona y pescados de río.

También ofrece bebidas tradicionales como camu camu, cocona, aguajina y maracuyá, además de shots a base de raíces medicinales como chuchuhuasi y siete raíces, y cocteles como “levanta pájaro muerto”.

Dirección: Avenida Alejandro Iglesias 662, Chorrillos

El restaurante ofrece una barra libre de comida amazónica donde podrás probar 18 platos como el fetuccini en salsa de cocona.

La Choza de la Anaconda

Este restaurante especializado en comidas estilo buffet all‑you‑can‑eat se encuentra en Los Olivos. La propuesta incluye entradas (como causas, papa a la huancaína y ceviches), sopas amazónicas‑criollas (inchicapi, chupe de pescado o cecina), platos de fondo (juanes, tacacho con cecina, chaufa anaconda, pescados de la selva), parrilla (cecina, chorizo, panceta, pescado selva) y una selección de postres con sabores amazónicos (mazamorra de camu camu o de cocona, tapioca con coco).

Además, cuenta con promociones especiales y ambientación festiva con música en vivo y barra libre de alitas los viernes y sábados. El local propune una versión de buffet “amazónico‑criolla y marino”, perfecto para grupos y celebraciones en un ambiente casual.

Dirección: Av. Carlos Izaguirre Cdra. 14, Los Olivos

El Bijao

Con más de 23 años deleitando paladares en Lince, El Bijao se ha consolidado como un clásico de la cocina amazónica en Lima. El restaurante destaca por platos como el tradicional juane de gallina, cecina a lo pobre y platos fusión como el chaufa amazónico y tacu‑tacu con cecina y chorizo, todo servido en un ambiente casual, ideal tanto para almuerzos familiares como para pedidos a domicilio.

Dirección: Av. Ignacio Merino 2051, Lince.

El Pichito

Fundado en 1992, El Pichito es uno de los pioneros de la gastronomía amazónica en Lima, con locales en Breña, Lince y La Molina para atender todo tipo de evento. Su carta destaca platos regionales como el juane de gallina —envuelto en hoja de bijao— la ensalada de chonta, humita de pollo y tallarín saltado con cecina, todos presentados como “los favoritos”. Otras especialidades son el juane de yuca, el chaufa de cecina, y el sabalo ahumado con escama.

Dirección: Jr.General Vidal 803, Breña / Emilio Althaus 174, Lince

Mishkina

Mishkina, liderado por el chef Edgardo Rojas, ofrece una fusión de sabores auténticos de la Amazonía, específicamente de Moyobamba, desde 2000. Su carta incluye platos tradicionales y creativos, como fetuccini en salsa de cocona y patarashca. No pueden faltar el plátano a la parrilla con queso, el tacacho baleado, el inchicapi de gallina y el rissotto amazónico. Además, destacan en su oferta una coctelería exótica y preparaciones con una deliciosa cecina amazónica.

Dirección: Av. República de Panamá 6553, Miraflores