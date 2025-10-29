Perú Mucho Gusto, el evento que rinde homenaje a la diversidad culinaria de las 25 regiones del país, regresa a Lima con una edición que ofrecerá experiencias sensoriales imperdibles a través de la comida. Además de una propuesta marcada por la tradición, sostenibilidad e innovación bajo el lema “Sabores con historia”.

A lo largo de cuatro días, más de 187 expositores presentarán lo mejor de la cocina peruana en un recorrido que celebra las tres grandes regiones del país: Costa, Sierra y Selva.

De esta manera, restaurantes emblemáticos, productores locales, artesanos, panaderos, cerveceros, baristas y maestros pisqueros serán parte de la feria en la que los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de platos tradicionales, bebidas artesanales, postres, panes y productos naturales, en un ambiente familiar que une gastronomía, cultura y entretenimiento. Y todo con ingreso libre.

En esta nota te contamos los detalles.

¿Con qué zonas contará la feria?

La feria Perú Mucho Gusto destaca principalmente las gastronomías de las tres regiones del Perú, por lo que en lo gastronómico se encontrarán con tres espacios para cada una de estas regiones:

Costa "Recetas con alma de mar": se podrán encontrar platos como pan con pejerrey, carapulcra con sopa seca de Ica, ceviches de Lambayeque, Moquegua, La Libertad, entre otros. También participarán tabernas como El Queirolo e Isolina.

Sierra "Cocina que nace de la tierra": se podrán encontrar platos típicos de regiones como Ayacucho, Apurímac, Cajamarca. No faltarán antojos como cuy frito, puca picante, rocoto relleno y más.

Selva "Sabores que laten desde el bosque": se podrán encontrar platos como shurumbo, tacaco con cecina, hamburguesa de paiche y más.

En total serán 19 zonas en las que se dividirá la feria, además de oferta gastronómica, también habrá espacios para conferencias, talleres y puntos de encuentro para conocer más de planes turísticos y productos nacionales.

Estas son las otras zona que completan la feria:

Foodtrucks: participarán Papero, Qué tal brasa, Mandala Fusión, entre otros, con antojos como hamburguesas, shawarmas, papas rellenas y más.

Las brasas: estarán presentes el cuyo al palo de Matías Restobar de Apurímac, la pachamanca de La familia Mishki Mikuy de Junín, el chancho al palo amazónico de El Illurro de San Martín, entre otros.

Postres regionales: participarán Pregón de las once, El rincón que no conoces, Dulcería Vildoso, entre otros.

Antojitos limeños: con antojos como picarones, turrones, cachangas, mazamorras, etc.

con antojos como picarones, turrones, cachangas, mazamorras, etc. Bebidas espirituosas

Pisco Spirit of Perú

Barra de cervezas artesanales

Cafés del Perú

Panadería

Mercado de productos envasados

Artesanías

Mundo sostenible

¿Te apuntas? Los mejores planes de Lima y Callao

Mundo aventuras

Auditorio

Mercado de productos frescos

Novedades de la feria

La inclusión también será protagonista en esta edición. La feria busca consolidarse como un espacio diverso, no solo por la participación de las 25 regiones del país, sino también en acciones concretas que garantizan una experiencia universal para todos los visitantes. Entre ellas destacan la implementación de una Zona de Orientación para personas con discapacidad, la instalación de señalización en Braille y alto relieve, audios descriptivos, planos hápticos, caminos adaptados y la presencia de intérpretes de lengua de señas en las actividades principales.

Entre las zonas temáticas más esperadas destacan Pisco Spirit of Perú y Cafés del Perú, espacios que celebran las marcas sectoriales de la Marca Perú. En la primera, los asistentes podrán disfrutar de catas guiadas, talleres de coctelería y el esperado Duelo del Pisco, una competencia entre bartenders de distintas regiones. En la segunda, los visitantes participarán en talleres de barismo, experiencias sensoriales y actividades como “Toma tu café con intención”, que promueven un consumo consciente y sostenible.

El recorrido de la feria incluirá también el Auditorio, donde se desarrollarán un foro gastronómico, demostraciones culinarias en vivo. También estará a disposición del público el espacio Mundo Aventuras, dedicado a las familias y los niños, con talleres artísticos y juegos educativos.

¿Cuándo y dónde?

El evento se llevará a cabo del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre en la explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar, en el horario de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

¿Cómo conseguir entradas gratis?

El ingreso a Perú Mucho Gusto es completamente libre. Solo debes, hacer tu registro previo en Ticketmaster.pe. Más información en el portal perumuchogusto.com/lima.

Precios de los platos

Los precios de los platos oscilarán entre los 15 y 30 soles.

¿Cómo llegar?

El evento también dispondrá de rutas de buses para llegar a la feria de manera gratuita y segura. La iniciativa lleva por nombre “Buses del sabor”, y complementará la experiencia facilitando el acceso a los asistentes.

Los horarios de partida de los buses serán a partir de las 11:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y la frecuencia de viajes será cada 45 minutos. Estas son las rutas:

Ruta 1: San Miguel

Puntos de partida: Avenida Jorge Dintilhac cuadra 5

Ruta 2: Centro de Lima

Puntos de partida: Paseo de los Héroes Navales - Roosevelt cuadra 1

Ruta 3: Miraflores

Dos puntos de partida: Parque Kennedy y Larcomar

Ruta 4: Magdalena del Mar

Punto de partida: Monumento al Inmaculado Corazón de María