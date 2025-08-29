Con unos octavos de final de infarto frente a los mexicanos, el Mundial de Desayunos organizado por el influencer español Ibai Llanos ha puesto a los peruanos “manos a la obra”, o mejor dicho, “manos al teclado”, para defender a punta de votos en Instagram al pan con chicharrón y, ahora, al tamal.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la gastronomía peruana se somete a un versus digital. En 2020, con el lanzamiento de Street Food Latinoamérica (la serie de Netflix que recorría distintos países mostrando sus restaurantes más populares), Netflix organizó un torneo en X (entonces Twitter) donde el cebiche debutó frente al ajiaco de Bogotá, luego se midió con el choripán de Buenos Aires y con la tlayuda mexicana.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

WOW! Esto estuvo súper reñido, un encuentro de ida y vuelta digno de una gran final. 👏👏

¡Tlayuda, ganadora del Campeonato Street Food Latinoamérica! 🏆🎉🇲🇽



*Suena Flor de Piña*🍍 pic.twitter.com/aYIhVgHWHJ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 23, 2020

Y aunque el reto no parecía complicado, la historia ya había demostrado que las votaciones en línea son terreno conocido para los peruanos. Basta recordar 2018, cuando la hinchada blanquirroja fue reconocida por la FIFA como la Mejor Afición del Mundo tras el Mundial de Rusia, luego de una reñida votación digital. Con ese antecedente, se asumía que volver a ganar tampoco sería imposible.

Con esa tranquilidad arrancaron las votaciones. El primer rival del cebiche fue el ajiaco bogotano, una sopa espesa hecha con verduras, especias, pollo, hierbas, papas y servida con alcaparras y crema. El resultado fue contundente: el plato peruano obtuvo un 59,1% de los votos y avanzó sin problemas a la siguiente ronda.

Mientras tanto, en las otras llaves, el choripán de Buenos Aires arrasó frente al acarajé de Salvador (Brasil) con un aplastante 90,8%, y la tlayuda de Oaxaca venció al relleno de papa paceño con un 59,1%.

🇨🇴 Ajiaco: tradicional sopa de pollo, papa, mazorca y guascas.



🇵🇪 Ceviche: pescado, cebolla, limón, ají y sal. Simple y perfecto.



Uff, duelazo de sabor tradicional. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 21, 2020

Así fue como avanzaron el cebiche, el choripán y la tlayuda, los tres finalistas que se disputaron el título. El primero en quedar fuera fue el choripán, que apenas alcanzó un 7,9%. La verdadera batalla estuvo entre peruanos y mexicanos: una votación ajustada, llena de tensión, que mantuvo a ambas hinchadas activas hasta el último minuto. Sin embargo, para pesar del Perú, la tlayuda se impuso con un 46,8% de los votos, consagrándose como la comida callejera más deliciosa de Latinoamérica.

Llegó el momento, una final de 3 tiempos.

¿Quién ganará el Campeonato Street Food Latinoamérica? — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 22, 2020

Pero, por esas vueltas que da la vida, el destino volvió a cruzar a Perú y México en un nuevo duelo gastronómico. Esta vez, en el reciente Mundial de Desayunos, el enfrentamiento fue entre el pan con chicharrón y los chilaquiles. La votación fue tan intensa que se salió de control, alcanzando cifras récord: 2.5 millones de votos peruanos que el propio Ibai Llanos calificó como “históricos”, permitiéndole al pan con chicharrón avanzar a cuartos de final.

Lo cierto es que, más allá del resultado de cada enfrentamiento, estos duelos confirman algo que ya sabemos: la comida peruana es motivo de unión, orgullo y pasión.