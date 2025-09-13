Perú es el campeón del Mundial de desayunos de Ibai Llanos , un concurso gastronómico creado por el ‘streamer’ español que -aunque no ofrece mayor premio que el logro de haber llegado a la última instancia- ha movilizado millones de votaciones a lo largo de América Latina.

En sus cuentas de TikTok, Instagram y YouTube, el creador de contenidos anunció el 13 de septiembre la victoria peruana tras enfrentarse a Venezuela, país que también alcanzó la final con una destacada cantidad de votos en esas tres plataformas.

¿Cuántos votos alcanzó Perú?

El pan con chicharrón, los tamales y el café pasado superaron a las arepas con un total de 12.8 millones de votos, posicionando al Perú en el primer lugar de esta competencia internacional. El desayuno venezolano, en cambio, se quedó con 12.6 millones de votos, obteniendo el segundo puesto.

La competencia, iniciada el 18 de agosto, reunió la diversidad culinaria de 16 países, entre ellos varias potencias gastronómicas de América Latina y Europa. Al final, el tradicional desayuno peruano de pan con chicharrón se convirtió en el gran favorito en las redes sociales del streamer.

Así quedaron las votaciones en el cierre de la final del Mundial de desayunos:

País Votos en TikTok Votos en Instagram Votos en YouTube Perú 6 500 000 4 900 000 1 400 000 Venezuela 6 400 000 4 900 000 1 300 000

Perú fue protagonista durante toda la contienda, no solo por alcanzar cifras récord, como los casi 10 millones de votos en la semifinal frente a la marraqueta chilena, sino también por la enorme participación de usuarios que colmaron de comentarios las redes de Ibai para proclamar al desayuno peruano como el mejor. Entre quienes se sumaron a la ola de apoyo estuvieron desde personajes del espectáculo y marcas de comida hasta figuras políticas e instituciones públicas.

Las gastronomías de países vecinos, como Venezuela y Chile, también demostraron su prestigio con la gran cantidad de votos obtenidos en la competencia. Sin embargo, eventos como este vuelven a confirmar que la diversidad culinaria del Perú es capaz de alcanzar reconocimientos internacionales de talla mundial.

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos es un personaje muy conocido en el mundo digital de habla hispana. Es un creador de contenidos y ‘streamer’ español de 30 años, famoso por su estilo carismático y su capacidad para congregar a millones de seguidores en transmisiones en vivo. Desde su canal de Twitch y sus redes sociales, ha impulsado diversos eventos digitales de alcance global, como “La Velada del Año”, que reúne a celebridades en combates de boxeo amateur, y ahora el “Mundial de desayunos”, una propuesta lúdica que celebra la gastronomía y la cultura de distintos países.