Ibai Llanos ha vuelto a ‘romper el Internet’, y esta vez lo ha hecho desde el ámbito gastronómico. Y es que a finales de la semana pasada, el ‘streamer’ español anunció “El mundial de los desayunos” --un torneo para determinar a las mejores gastronomías del planeta a través de sus primeras meriendas del día--, y la elección del Perú para los octavos de final ha causado un verdadero revuelo digital.

Son 16 países, elegidos de manera arbitraria por Ibai Llanos, que se enfrentarán en rondas similares a las de una competencia de fútbol. De esta manera, en los octavos de final, los países deberán enfrentarse a un rival para lograr su cupo en la siguiente ronda. El Perú, que es representado por el pan con chicharrón, se enfrenta a México y sus chilaquiles en la búsqueda del mejor desayuno.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

El Perú vs. México es el primer enfrentamiento anunciado por Ibai Llanos y los resultados en las cuentas del español han sido rotundos. Desde el 15 de agosto, cuando se hizo el anuncio, hasta el 20 de agosto (fecha de cierre de esta nota), en TikTok el enfrentamiento protagonizado por el Perú ha logrado 421,385 comentarios en TikTok y 210 mil comentarios en Instagram.

Curiosamente, entre los miles de comentarios, en el caso peruano, resalta la participación de varias celebridades del arte, la farándula y el mundo digital: Grupo 5, Johanna San Miguel, Luciana Fuster, Valentino, Rossy War, el Cholo Mena, Flavia Laos, Zumba, Nelly Rossinelli, José Peláez y Yirko Sivirich son algunos de los personajes que han brindado su apoyo al país en esta competencia virtual.

Comentarios en TikTok de Ibai Llanos.

Comentarios en TikTok de Ibai Llanos.

Comentarios en TikTok de Ibai Llanos.

Así mismo, ha llamado la atención también ver la participación de instituciones oficiales, como el Ministerio de Cultura, Promperú e Indecopi.

Comentarios en TikTok de Ibai Llanos.

Comentarios en TikTok de Ibai Llanos.

Comentarios en TikTok de Ibai Llanos.

Actualmente, Perú promedia 1,8 millones de ‘likes’, mientras México tiene 731,200 ‘Me gusta’.

“Los peruanos están mal de la cabeza. (La competencia) ha salido en la televisión, más de 1 millón de likes. Locura máxima en Perú”, dijo Ibai Llanos en un video compartido en TikTok que publicó posterior al inicio de las votaciones.

Para votar por el pan con chicharrón, debes ingresar a este enlace (el video oficial de la competencia que ya promedia más de 29 millones de visualizaciones) y darle ‘like’ al comentario de Ibai Llanos que dice “Perú”. No hay fecha de cierre anunciada, de momento.