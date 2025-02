Llega febrero, el mes más romántico del año, para celebrar a San Valentín este 14 que además cae viernes! Así es que el día es más que preciso para brindar por el amor y también la amistad. Y si de alegría y romance se trata nada mejor que los vinos rosados en todas sus tonalidades y elaborados con diversas uvas tintas.

Alegres, atractivos, frescos y provocadores, el rosé es el tipo de vino comodín que se adapta a distintas ocasiones como San Valeníin. ¿Cómo así? si planeas una cita romántica el rosé hará la magia; y si de brindar con los amigos se trata, el rosé es el vino que le cae bien a todos. En esta ocasión y reconociendo el avance pasito a pasito del vino peruano, he seleccionado 5 etiquetas de las regiones productoras del Perú, aunque me faltó Tacna. Todas son de la cosecha 2024 -ya me provocó hacer una cata horizontal- pero cada etiqueta es particular y diferente una de otra, mostrando así la gran versatilidad de esta categoría de vino.

Así es que aquí los tienen, con precios y lugares dónde comprarlos.

Raíces Negras Quebranta Rosado 2024, Nuevo Imperial, Cañete, Lima

Este rosé se alzó como campeón en el último concurso internacional de Catad’Or 2024 en Santiago de Chile. Pueden leer todo sobre el en mi nota anterior. Aquí el link. De color rosa té, delicado y sutil, es un rosado discreto con buena persistencia y acidez media en la boca. Lo probé con el típico mancha pecho de Cañete y le fue como anillo al dedo.

Precio: S/.55.00

Dónde comprar: Perú Vino – 960993989

Intipalka Patrimonial Quebranta 2024, Los Molinos, Ica

Desde la atractiva etiqueta diseñada con motivos de la cultura Nazca, es un rosé de tono salmón, con notas aromáticas y de sabores a fruta roja como la fresa y un leve tono herbal, característico de nuestra Quebranta. En boca tiene la nota cítrica y frutal para acompañar una trucha a la parrilla con espárragos.

Precio: S/.60.00

Dónde comprar: Almendáriz https://almendariz.com.pe/

Conde de la Conquista Ana María Rosé Burdeos 2024, Vítor, Arequipa

Vítor es un valle arequipeño generoso y con una historia vitivinícola rica y antigua. El vino lo elabora la bodega Paz Soldán a base de Malbec que es conocida en la zona como Burdeos. Muy frutal, con una sensación dulce pero fresca, lo he probado con rocoto relleno y va estupendo.

Precio: S/.50.00

Dónde comprar: Perú Vino – 960993989

Tres Camilas Rosado de Quebranta, San Antonio, Moquegua

La Gran Cepa es la joven bodega (nace en el 2005) que nos propone este rosado con una etiqueta que rinde homenaje a las damas de la familia. Un rosé de Quebranta cultivada sobre los 1100 msm en el sector La Rinconada en la hermosa Moquegua.

Precio: S/.70.00

Dónde comprar: Perú Vino – 960993989

Charsago Moscatel Negro del Perú 2024, Charsagua, Moquegua

En el corazón de Moquegua está la bodega Viejo Molino que hace este rosado de tono rojizo y 12 grados de alcohol a base de la uva Moscatel Negro del Perú, una variedad criolla descendiente de Listán Prieto. Un vino interesante y con carácter para acompañar comidas con algo de picante o platos agridulces del chifa.

Precio: S/. 49.00

Dónde comprar: Perú Vino – 960993989

