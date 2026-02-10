El Ferrari eléctrico está más cerca: se llamará Luce y superará los 1.000 hp

Tras la presentación realizada en octubre pasado en Maranello, donde Ferrari expuso las bases tecnológicas de su próximo modelo, la firma organizó la semana pasada un evento en San Francisco para mostrar componentes clave de la interfaz. La iniciativa se desarrolló en colaboración con LoveFrom, el colectivo creativo fundado por Sir Jony Ive y el diseñador Marc Newson, que desde hace cinco años participa en distintos aspectos del diseño del vehículo. Durante el encuentro, el equipo responsable del proyecto explicó también la filosofía que orienta su propuesta conceptual.

El lanzamiento del primer Ferrari totalmente eléctrico se ha estructurado en tres fases y concluirá en mayo con la presentación completa del modelo. En California, el nombre fue revelado mediante la proyección del primer episodio de una serie documental sobre su desarrollo. En ese material, John Elkann, presidente de la compañía, anunció la denominación elegida: Ferrari Luce.

El documental fue dirigido por el cineasta italiano Giovanni Fantoni Modena, quien obtuvo acceso a diversas áreas del proceso creativo y productivo. Según explicó, el objetivo fue registrar el desarrollo del proyecto desde una perspectiva observacional. Para ello, el equipo trabajó con acceso directo a las instalaciones de Maranello, siguiendo las actividades conforme se desarrollaban y empleando iluminación natural para reforzar el enfoque documental.

De acuerdo con el realizador, la autenticidad fue un criterio central desde el inicio, lo que implicó registrar escenas sin preparación previa ni repeticiones. El equipo acompañó a los participantes entre distintos departamentos y operó bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, incluyendo la restricción de dispositivos de comunicación dentro de la planta.

El rodaje buscó mantener una presencia discreta, en ocasiones mediante el uso de teleobjetivos, e incluyó acceso parcial a reuniones técnicas del equipo de ingeniería involucrado en el desarrollo del modelo. La filmación permitió registrar el entorno de trabajo y la dinámica de colaboración entre los profesionales participantes, así como la interacción entre figuras vinculadas al diseño y la dirección estratégica del proyecto.

Realizada principalmente en Maranello, la producción también incorporó escenas en espacios internos poco habituales para registros audiovisuales externos, además de secuencias en el circuito de pruebas de Balocco, en Piamonte, y durante ensayos en condiciones invernales en Suecia, etapas que supusieron desafíos técnicos para el equipo de filmación.

El documental, además, contextualiza el proyecto dentro del proceso de electrificación de la marca, una línea de desarrollo que, según la compañía, se extiende desde hace más de una década y media y que culmina en esta nueva etapa tecnológica.

¿Cuántos Hp de potencia tendría?

Las cifras de rendimiento son asombrosas. Solo el eje delantero entrega una potencia de 210 kW y hasta 3.500 Nm de par, pero puede desconectarse durante la conducción moderada para maximizar la autonomía. Cuando las condiciones o la aceleración lo exigen, se vuelve a conectar en apenas 500 milisegundos.

El eje trasero aporta otros 620 kW y 8.000 Nm y cada una de las cuatro ruedas es controlada con precisión y de manera individual mediante vectorización de par. Esta tecnología no solo garantiza una tracción excepcional, también permite ajustar con gran precisión el comportamiento del coche en curva.







