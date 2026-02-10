El Ferrari eléctrico está más cerca: se llamará Luce y superará los 1.000 hp

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este sería el posible diseño interior del nuevo Ferrari Luce. (Foto: Ferrari)
/ Ferrari
Por Redacción EC

Tras la presentación realizada en octubre pasado en Maranello, donde Ferrari expuso las bases tecnológicas de su próximo modelo, la firma organizó la semana pasada un evento en San Francisco para mostrar componentes clave de la interfaz. La iniciativa se desarrolló en colaboración con LoveFrom, el colectivo creativo fundado por Sir Jony Ive y el diseñador Marc Newson, que desde hace cinco años participa en distintos aspectos del diseño del vehículo. Durante el encuentro, el equipo responsable del proyecto explicó también la filosofía que orienta su propuesta conceptual.

