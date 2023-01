El pasado 19 de enero, Netflix estrenó “That ‘90s Show”, el reebot de la recordada “That 70′s Show”. Entre las grandes novedades de esta nueva serie está el regreso del elenco original que, a modo de invitados especiales, comparten momentos de su historia actual con los actores nuevos.

En la historia, volvemos a ver a Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp como los abuelos Kitty y Red, y personajes fijos de la serie, mientras que los ahora adultos Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon y Wilmer Valderrama forman parte de la trama eventualmente.

“That ‘90s Show” consta de 10 episodios y a la fecha, seguramente muchos ya la vieron, por lo que en esta nota repasamos el final de esta primera temporada.

Kurtwood Smith, Topher Grace, Debra Jo Rupp y Callie Haverda en una escena de That '90s Show. Foto: Netflix

El final de la primera temporada

El showrunner Gregg Mettler tenía un objetivo al escribir el final de temporada de That ‘90s Show : “Dejar las cosas lo más satisfactorias posible entre Leia y Gwen, pero lo más complicadas posible con todos los demás”.

De hecho, las cosas se complicaron cuando Leia Forman (Callie Haverda), de 15 años, se unió después de una angustia y luego casi besa a su vecino de al lado, Nate (Maxwell Acee Donovan), que por cierto tiene novia, después de que su novio Jay (Mace Coronel ) cortara con ella para que ella viaje a Chicago al término de sus vacaciones en casa de sus abuelos.

“Leia no soy un patán contigo, vamos a estar separados por nueve meses, las relaciones a distancia son duras y no quiero que pasemos por eso”, le dice Jay a Leia.

Mace Coronel y Callie Haverda en una escena de That ‘90s Show. Foto: Netflx

Enojada por la situación, Leia decide irse lo antes posible de Point Place, sin embargo su madre Donna llega a tranquilizarla y le aconseja que cuando tenga problemas se apoye en sus amigos y se reconcilie con su amiga Gwen, a quien ha hecho a un lado sin querer.

Kitty por su parte, aconseja a Jay que intente seguir con Leia, a pesar de la distancia. Mientras eso pasa, Leia busca a Gwen y se encuentra con Nate (Maxwell Acee Donovan) con quien mantiene una charla algo madura sobre rompimientos. Es ahí cuando los amigos confunden lo que están sintiendo y quedan a nada de besarse.

Nate (Maxwell Acee Donovan) y Leia Forman (Callie Haverda) en una escena de "That '90s Show". Foto: Netflix

Confundidos y algo culpables, los amigos son interrumpidos por Gwen y no llegan a besarse. Más tarde y en otro lugar, las amigas se reconcilian y quedan en hablarse por teléfono todos los días mientras estén separadas. Además, Gwen le dice a Leia que no se sienta culpable por el casi beso a Nate pues no ha hecho nada malo.

De otro lado, Fez (Wilder Valderrama) vuelve con Sherri (Andrea Anders) madre de Nate (Maxwell Acee Donovan) y Gwen (Ashley Aufderheide) pues deciden darse una nueva oportunidad.

Fez (Wilder Valderrama) vuelve con Sherri (Andrea Anders) en una escena de "That ‘90s Show". Foto: Netflix

Con Leia a punto de partir, Nate intenta acercarse una vez más y ambos concuerdan que ese casi beso sí significó algo para ellos. Segundos después, Jay le pide que vuelvan pero ella le pide tiempo pues se siente confundida. Tras besos y abrazos con sus amigos de verano, la hija de Donna y Eric parte a Chicago dispuesta a volver en sus próximas vacaciones.

Ashley Aufderheide, Reyn Doi, Sam Morelos, Maxwell Acee Donovan, Mace Coronel, Debra Jo Rupp y Kurtwood Smith en una escena de That ‘90s Show. Foto: Netflix

DATOS -Los diez capítulos de la primera temporada de "That ‘90s Show" están disponibles en Netflix. -Aún se desconoce si la serie tendrá una segunda temporada.

