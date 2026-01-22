Por Jorge Castillo Zanabria

Año 2020. La pandemia había golpeado al Perú y con ello algunas familias reforzaron y otras adaptaron, diversos hábitos y costumbres en especial las culinarias. Para los hermanos Miguel y José Maguiño, las continuas parrillas en Chilca fueron el primer paso (aunque ellos no lo sabían aún) para iniciar Smonkey Company SAC.

De la parrilla en casa al local propio: dos hermanos amantes de los ahumados dan vida a Smonkey Company
Gastronomía

