De la parrilla en casa al local propio: dos hermanos amantes de los ahumados dan vida a Smonkey Company

Año 2020. La pandemia había golpeado al Perú y con ello algunas familias reforzaron y otras adaptaron, diversos hábitos y costumbres en especial las culinarias. Para los hermanos Miguel y José Maguiño, las continuas parrillas en Chilca fueron el primer paso (aunque ellos no lo sabían aún) para iniciar Smonkey Company SAC.

“Como todo estaba cerrado, nos juntábamos los que vivíamos cerca; entonces, prendíamos las brasas, a veces la caja china, horno de barro o cilindro. Con el ahumador fue distinto, el primero lo compré en Trujillo casi ‘a ciegas’ porque no sabía mucho al respecto. A pesar de que era chico y de lata, logré armarlo y funcionaba muy bien”, cuenta Miguel.

Los hermanos Maguiña han volcado su pasión por la comida en Smonkey Company. Foto: Smonkey Company SAC

Tras algunos meses, al ver que cada vez aumentaban los comensales interesados en sus ahumados, decidieron apostar de lleno por el proyecto. “Poco a poco iba llegando más gente y tuvimos que ampliar; ahí le digo a mi esposa para convertirlo en negocio y pensar en una franquicia”, sostiene Miguel.

Foodtruck y ferias

José detalla que ante la necesidad de crecimiento deciden adquirir un local en La Planicie en 2023; sin embargo, una serie de factores ajenos a ellos impide que la apertura ocurra (recién sucedería dos años después en marzo). Para no quedarse en el aire y continuar, compran un foodtruck.

Pero, como ocurre con todo emprendedor, las adversidades son ‘pan de cada día’. La reprogramación de un importante evento estuvo a punto de afectarles su primera gran producción, pero todo cambió cuando organizan el ‘campamento Smonkey’.

Mano a mano y como desde el principio de esta aventura, los hermanos Maguiño, apelando a todas las redes sociales habidas, logran una gran convocatoria y recuperan una cantidad importante de lo invertido.

El pulled pork con queso cheddar es uno de los más solicitados. Foto: Smonkey Company SAC

“Ya habíamos estado en algunos eventos y en la Explanada del Jockey, pero era nuestra primera feria grande y venían amigos, familiares, un motón de gente e hicimos una producción importante, fue una locura”, recuerda. Desde allí, no paran.

Sabores y tiempo de cocción

Smonkey empezó con dos estilos: el oriental y el criollo, utilizando el brazuelo del cerdo, debido a que es un corte tierno, jugoso y tiene la cantidad exacta de grasa que permite absorber bien la marinada hecha con productos netamente peruanos como ajíes y otras especias.

En Chilca las carnes pasan entre 10 y 14 horas en el ahumador, utilizando maderas seleccionadas y marinadas que integran técnicas del BBQ americano con la sazón peruana. La producción se hace entre 1 y 2 veces por semana, donde además se abastece a su local.

Ante la demanda nacen la butifarra ahumada (un corte más delgado, pero con mucho sabor), el roll (que es la panceta con salsa BBQ), la hamburguesa de chancho (jugosa por dentro), el pullpork, entre otros. Estas opciones pueden complementarse con papas tumbay saborizadas con un mix de finas hierbas y cremas que exploran sabores como el chimichurri y ají ahumado, tártara y más (hechas con vegetales ahumados).

La butifarra con jamón ahumado tamaño XL lleva una marinada de la casa. Foto: Smonkey Company SAC

Franquicia y proyección internacional

Miguel apunta a que Smonkey Company se consolide como una franquicia y, para ello, han estandarizado todos los procesos, reduciendo la merma y aprovechando al máximo la producción de sus ahumados. Dentro de sus próximos pasos está la venta de ahumados envasados al vacío, mientras siguen participando en eventos privados y corporativos.

“Todo tiene su tiempo, sus fechas y sus empaques. Esto lo hemos aprendido en la cancha. Más adelante, tengo la idea de que cuando vaya allá (Estados Unidos) y ellos prueben nuestro ahumado, preguntarán ‘¿y este sabor?’ ‘ah pues es la peruana’”.