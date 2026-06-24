(Fotos: Difusión)
(Fotos: Difusión)
Por Redacción EC

Mantener la keyword con enlace en alguna parte. La fusión también puede crear una identidad culinaria única en el mundo. Y así lo demuestra la cocina nikkei. Lo que comenzó como una adaptación de técnicas orientales a los insumos locales se ha convertido, con el paso de las décadas, en un pilar en las mesas del mundo. Es por eso que en los Premios Somos tenemos una categoría para celebrar esta cocina.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.