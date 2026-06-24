Mantener la keyword con enlace en alguna parte. La fusión también puede crear una identidad culinaria única en el mundo. Y así lo demuestra la cocina nikkei. Lo que comenzó como una adaptación de técnicas orientales a los insumos locales se ha convertido, con el paso de las décadas, en un pilar en las mesas del mundo. Es por eso que en los Premios Somos tenemos una categoría para celebrar esta cocina.

Un total de diez establecimientos han sido seleccionados para disputarse el reconocimiento del público en una competencia donde cada voto cuenta.

Te invitamos a repasar la lista de los nominados de este año, redescubrir sus mejores propuestas de makis, tiraditos y platos de fondo, y elegir a tu favorito para coronar al gran referente de la temporada.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor restaurante nikkei de los Premios Somos 2026:

Costanera 700

Dirección: Jr. Manuel Tovar 179, Miraflores.

Edo

Dirección: Consulta aquí sus locales.

Gaijin

Dirección: Av. Petit Thouars 3660, San Isidro.

Matsuei

Dirección: Calle Atahualpa, Miraflores.

Omatsu

Dirección: Av. Los Conquistadores 1005, San Isidro.

Osaka

Dirección: Consulta aquí sus locales.

Ototo

Dirección: Jr. Luis Varela y Orbegoso 474, Surquillo.

Sala Omakase

Dirección: Santiago de Compostela 195, La Molina.

Shizen

Dirección: Av. Los Conquistadores 999, San Isidro.

Tomo

Dirección: Calle Francisco de Paula Camino 260, Miraflores.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.