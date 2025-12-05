Comparte con “Somos” tu momento más feliz del 2025 y aparece en la próxima edición de nuestra revista

En Somos queremos cerrar el año celebrando aquello que realmente importa: los momentos que nos hicieron sonreír, emocionarnos, crecer o simplemente sentir que todo valió la pena. Por eso lanzamos una convocatoria especial para nuestros lectores, una invitación a mirar atrás con cariño y a compartir aquel instante que iluminó su 2025.

Puede ser grande o pequeño: un viaje inesperado, una reunión familiar que creías imposible, el nacimiento de alguien especial, un logro profesional, una amistad que volvió, una tarde cualquiera que se convirtió en una de tus favoritas. Lo esencial es que haya sido genuino, significativo y tuyo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

¿Cómo participar?

Selecciona tu mejor recuerdo y rescata una fotografía de buena calidad del momento (no importa si es vertical u horizontal, lo fundamental es que sea nítida, bien encuadrada y sin pixelear).

No olvides que la foto que envíes debe tener buena resolución y el mejor encuadre. / Hispanolistic

Luego, escribe un pequeño texto que acompañe la foto: cuenta los detalles del recuerdo, las emociones que experimentaste y por qué estás agradecido con esa vivencia.

Por último, adjunta ambas cosas a este email: somos1@comercio.com.pe, con tu nombre y apellidos, edad y distrito desde el que nos lees. Envíalo solo hasta el miércoles 17 de diciembre.

Los recuerdos más especiales serán publicados en nuestras páginas impresas, en una edición especial. ¡Te esperamos!//