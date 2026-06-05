Desde su debut en 2001, Bratz se convirtió en una de las marcas más influyentes de la cultura pop y la moda. Yasmin, Cloe, Sasha y Jade marcaron a toda una generación con una propuesta ligada a la autoexpresión y la actitud, trascendiendo el universo de las muñecas para consolidarse como referentes de estilo para millones de fans alrededor del mundo.

Como parte de este aniversario, la marca presentó Bratziez, una nueva colección de bag charmz coleccionables que reinterpreta a sus personajes icónicos en formato mini. Inspirada en el boom de los accesorios personalizados, la línea está pensada para acompañar bolsos, mochilas o cinturones, combinando moda y estilo personal en un solo accesorio.

Cada blind box incluye uno de los seis personajes de la línea: Yasmin, Cloe, Sasha y Jade, además de dos figuras ‘mystery’. (Foto: Difusión)

La colección, que se convirtió rápidamente en un fenómeno viral tras su lanzamiento en Estados Unidos, ya se encuentra disponible en Perú. Cada blind box incluye uno de los seis personajes de la línea —entre ellos Yasmin, Cloe, Sasha y Jade, además de dos figuras ‘mystery’— junto a un mini biberón decorativo y un certificado de autenticidad que refuerza la experiencia de sorpresa y colección.

“Hoy, Bratz no sólo sigue vigente, sino que continúa evolucionando y empujando los límites con estilo, confianza y actitud, inspirando creatividad y demostrando que, cuando te mantienes auténtico y fiel a ti mismo, no solo sigues la cultura… la lideras”, señaló Jasmin Larian Hekmat, presidenta y directora creativa de Bratz.

Con Bratziez, la marca apuesta por reinterpretar uno de sus universos más icónicos a través de una tendencia que hoy domina redes sociales, moda y accesorios. La colección ya se encuentra disponible en las tiendas de Ripley a nivel nacional.