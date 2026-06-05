Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La colección ya está disponible en tiendas Ripley a nivel nacional. (Foto: Difusión)
La colección ya está disponible en tiendas Ripley a nivel nacional. (Foto: Difusión)
Por Celeste Pérez

Desde su debut en 2001, Bratz se convirtió en una de las marcas más influyentes de la cultura pop y la moda. Yasmin, Cloe, Sasha y Jade marcaron a toda una generación con una propuesta ligada a la autoexpresión y la actitud, trascendiendo el universo de las muñecas para consolidarse como referentes de estilo para millones de fans alrededor del mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.