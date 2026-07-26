icono te lo cuento
00:0000:00
Con el objetivo de facilitar el cuidado de las personas con síndrome de Angelman, la Clínica Ricardo Palma y la Asociación Angelman Perú impulsaron la primera Clínica Angelman del país, un espacio especializado que concentra en un solo lugar la atención que estos pacientes requieren.
Con el objetivo de facilitar el cuidado de las personas con síndrome de Angelman, la Clínica Ricardo Palma y la Asociación Angelman Perú impulsaron la primera Clínica Angelman del país, un espacio especializado que concentra en un solo lugar la atención que estos pacientes requieren.
/ Mario Zapata
Por Pierina Denegri Davies

Encontrar un diagnóstico para una persona con síndrome de Angelman puede tomar años. En el camino, muchas familias recorren consultorios de distintas especialidades sin respuestas claras y, una vez que conocen el diagnóstico, deben continuar buscando atención en diferentes centros. Para ayudar a cambiar esa realidad, la Clínica Ricardo Palma inauguró la primera Clínica Angelman del país, un espacio que reúne a especialistas para ofrecer una atención integral.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.