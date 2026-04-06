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El evento se verá en vivo a través del canal de YouTube de la NASA, Netflix y Amazon; y se podrá seguir en las siguiente plataformas online. (Foto: NASA / Composición Mag)
El evento se verá en vivo a través del canal de YouTube de la NASA, Netflix y Amazon; y se podrá seguir en las siguiente plataformas online. (Foto: NASA / Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Por Agencia EFE

En su histórico paso este lunes por el lado oculto de la Luna -cuando además alcanzarán la mayor distancia jamás lograda por humanos desde la Tierra-, los cuatro astronautas de Artemis II podrán observar durante unos 53 minutos un eclipse solar que no será visible desde nuestro planeta.

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