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Muestra de la versión web de los mensajes directos en Threads.
Muestra de la versión web de los mensajes directos en Threads.
/ CONNOR HAYES VÍA THREADS.
Por Agencia Europa Press

Meta está realizando pruebas para incorporar los mensajes directos en la versión web de la red social Threads, con una interfaz renovada para faciliar la navegación entre varios ‘feeds’.

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