Meta está realizando pruebas para incorporar los mensajes directos en la versión web de la red social Threads, con una interfaz renovada para faciliar la navegación entre varios ‘feeds’.

Threads permite envíar y recibir mensajes directos desde el pasado mes de julio, pero la función está restringida a la aplicación móvil. Sin embargo, la compañía está trabajando para extender esta característica a la web.

“La web es una parte importante de la forma en que nuestros usuarios más activos interactúan con Threads, y vamos a invertir más en este ámbito de cara al futuro”, ha señalado el director de Threads, Connor Hayes, en una publicación compartida en la propia plataforma.

Por el momento, los mensajes directos en la web están en desarrollo y no se están probado de manera pública, como ha explicado Hayes.

Junto al mensaje, Hayes ha compartido una captura de pantalla en la que se pueden apreciar los cambios que se incoporarán en la interfaz, entre las que destaca la barra lateral, en la que se encuentra los mensajes directos.

Precisamente, la barra lateral incluye, por orden, el ‘feed’ ‘Para ti’, ‘Nuevo hilo’, ‘Buscar’, ‘Mensajes’, ‘Actividad’, ‘Perfil’, ‘Estadísticas’ y ‘Guardados’.

Por otra parte, para facilitar la navegación entre varios ‘feeds’, Meta está organizando una sección dentro de esta barra lateral para acceder a ‘feeds’ con publicaciones de los usuarios seguidos, así como los paquetes de inicio con temas y comunidades especializadas en un tema, como ‘NBA Threads’, en el que participa Hayes, como se puede ver en la imagen compartida.

Actualmente, la interfaz de Threads se basa en un ‘feed’ general junto a cinco botones a la izquierda, con el ‘feed’ ‘Para ti’, ‘Buscar’, ‘Nuevo hilo’, ‘Actividad’ y ‘Perfil’. Por el momento, Meta no ha anunciado la fecha de lanzamiento de esta actualización, que permitirá a los usuarios acceder también a las estadísticas y los guardados además de los mensajes directos.