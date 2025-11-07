TikTok lanzó el concurso #TikTokDeportes, una iniciativa que llevará a seis creadores de contenido a vivir en persona la final de la Conmebol Libertadores 2025, que se disputará el 29 de noviembre en Lima entre Flamengo y Palmeiras.
La campaña, disponible en Argentina, Perú y Brasil, busca celebrar la creatividad y la pasión por el fútbol latinoamericano. Los usuarios podrán participar subiendo videos con humor, análisis, entrevistas, trivias o reacciones sobre el deporte, siempre utilizando el hashtag correspondiente a su país.
MIRA: El 93% de peruanos se siente libre de expresarse en TikTok y el 94% compraría productos sugeridos por creadores
“TikTok es el lugar donde la pasión por el deporte se vive en tiempo real, con creatividad y comunidad. Con esta iniciativa queremos acercar a los fans al corazón de uno de los eventos más emocionantes del año”, señaló la plataforma en un comunicado.
Podrán participar usuarios mayores de 18 años con una cuenta activa en TikTok desde hace al menos 30 días. Los interesados deberán ingresar a la página oficial de la campaña, leer las bases y hacer clic en “Quiero participar” antes de publicar su video. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de noviembre.
Los cinco videos más creativos y con mayor interacción de cada país recibirán un premio en efectivo de alrededor de USD 1.000 (en moneda local). Además, los dos contenidos más destacados por país obtendrán un viaje con todos los gastos pagados a Lima para disfrutar la final de la Libertadores junto a otros creadores de la región.
- Cierre de inscripciones: 15 de noviembre.
- Selección de ganadores: 17 y 18 de noviembre.
- Anuncio oficial: 18 de noviembre.
- Final de la CONMEBOL Libertadores: 29 de noviembre en Lima, Perú.
• Perú: Participa del Post Challenge de TikTok
• Argentina: Participá del Post Challenge de TikTok
TE PUEDE INTERESAR
- Christer Fuglesang: “Podremos llevar personas a Marte en un plazo de 10 a 15 años, si realmente nos esforzamos”
- La ‘tecnofobia’ y porqué el papa León XIV pide a las escuelas católicas que la eviten
- NEO, el robot doméstico que es casi un humano y ya puedes separar con 20 mil dólares| VIDEO
- Elon Musk lanza Grokipedia, su enciclopedia escrita por IA que busca competir con Wikipedia
- Cuáles son las señales de que existe una burbuja financiera con la IA y los riesgos que conlleva
Contenido sugerido
Contenido GEC