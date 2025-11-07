TikTok lanzó el concurso #TikTokDeportes, una iniciativa que llevará a seis creadores de contenido a vivir en persona la final de la Conmebol Libertadores 2025, que se disputará el 29 de noviembre en Lima entre Flamengo y Palmeiras.

La campaña, disponible en Argentina, Perú y Brasil, busca celebrar la creatividad y la pasión por el fútbol latinoamericano. Los usuarios podrán participar subiendo videos con humor, análisis, entrevistas, trivias o reacciones sobre el deporte, siempre utilizando el hashtag correspondiente a su país.

“TikTok es el lugar donde la pasión por el deporte se vive en tiempo real, con creatividad y comunidad. Con esta iniciativa queremos acercar a los fans al corazón de uno de los eventos más emocionantes del año”, señaló la plataforma en un comunicado.

Podrán participar usuarios mayores de 18 años con una cuenta activa en TikTok desde hace al menos 30 días. Los interesados deberán ingresar a la página oficial de la campaña, leer las bases y hacer clic en “Quiero participar” antes de publicar su video. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de noviembre.

Los cinco videos más creativos y con mayor interacción de cada país recibirán un premio en efectivo de alrededor de USD 1.000 (en moneda local). Además, los dos contenidos más destacados por país obtendrán un viaje con todos los gastos pagados a Lima para disfrutar la final de la Libertadores junto a otros creadores de la región.

Fechas clave

Cierre de inscripciones: 15 de noviembre.

15 de noviembre. Selección de ganadores: 17 y 18 de noviembre.

17 y 18 de noviembre. Anuncio oficial: 18 de noviembre.

18 de noviembre. Final de la CONMEBOL Libertadores: 29 de noviembre en Lima, Perú.

Enlace de participación

• Perú: Participa del Post Challenge de TikTok

• Argentina: Participá del Post Challenge de TikTok