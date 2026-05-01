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Resumen

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Personas observan robot bailarín durante una demostración este miércoles, en Maplewood (EE.UU). (Foto: EFE)
Personas observan robot bailarín durante una demostración este miércoles, en Maplewood (EE.UU). (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Un robot que sabe perrear, monitores de 3D sin gafas o un marco de fotos con inteligencia artificial (IA) en el que las personas retratadas saludan cuando pasa alguien por delante, son algunas de las innovaciones tecnológicas que se presentaron este miércoles en el New Jersey Spring Tech Showcase, en Maplewood (Nueva Jersey).

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