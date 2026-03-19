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La empresaria dijo que su situación es compleja, pues ya no tiene un simple noviazgo, sino un matrimonio | Foto: Archivo GEC / Composición EC
La empresaria dijo que su situación es compleja, pues ya no tiene un simple noviazgo, sino un matrimonio | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Alejandra Baigorria se pronunció este jueves sobre la crisis que atraviesa su matrimonio con Said Palao, luego de que el chico ‘reality’ fuera captado en una fiesta a bordo de un yate junto a otras mujeres en Argentina.

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