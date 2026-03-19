Alejandra Baigorria se pronunció este jueves sobre la crisis que atraviesa su matrimonio con Said Palao, luego de que el chico ‘reality’ fuera captado en una fiesta a bordo de un yate junto a otras mujeres en Argentina.

De ese modo, en su declaración, hecha mediante sus redes sociales, Baigorria evitó confirmar una separación inmediata, aunque admitió sentirse “bloqueada” emocionalmente.

Baigorria explicó que la situación es compleja pues se trata de su esposo, con quien contrajo nupcias en abril de 2025. “No la estoy pasando bien, es verdad. No quiero llorar, no me gusta que me vean así”, dijo.

Respecto a las medidas que tomará frente al comportamiento de Palao, la empresaria solicitó tiempo y respeto, indicando que aún existen factores internos que deben ser conversados en privado antes de anunciar una postura final.

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“Yo todavía no me siento lista para responder porque todavía yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé qué va a pasar con mi familia, yo no sé nada”, agregó. “Al final la decisión de todo la voy a tomar yo”, dijo luego.

La controversia surge en el marco de un viaje realizado por Said Palao a Argentina, donde también participaron otras figuras del entorno televisivo peruano, desatando una serie de cuestionamientos sobre la estabilidad de los matrimonios involucrados.

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