La actriz Fiorella Luna, recordada por su participación en la serie “Al fondo hay sitio”, se convirtió en madre, por primera vez, a los 39 años. La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde expresó su felicidad por la llegada de su bebé.

La actriz publicó tiernas imágenes junto a la recién nacida, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y colegas del medio artístico. “Bienvenida, Caetana. No existen las palabras para agradecer tanta felicidad y tantísimo amor”, escribió en su publicación de Instagram, la cual acumula miles de likes y decenas de felicitaciones.

Además de las fotografías con su hija, la actriz también compartió imágenes junto a su pareja, Fabricio Raciti, y la abuela de la bebé.

Por su parte, el padre de la bebé también dedicó un mensaje de bienvenida a la niña, destacando la alegría de iniciar esta nueva etapa familiar.

“Gracias, Fiorella por darme el regalo más lindo, diste una batalla por horas y toda la admiración y amor que siento por vos creció a niveles insuperables. Sos la mejor mamá en todo el universo para Caetana. Bienvenida hija, papá te ama y siempre te va a amar”, comentó en la publicación de la actriz.

Como se recuerda, Fiorella Luna formó parte del elenco de “Al fondo hay sitio”, donde interpretó a ‘Leonor Mispireta’ y ‘Helena Aguayo’. En la serie, la actriz se consolidó como una de las figuras más queridas del entretenimiento.

Fiorella Luna también ha participado en proyectos cinematográficos como la película “Mi mejor enemiga”. (Foto: Instagram)

En los últimos años, la actriz también ha participado en proyectos cinematográficos como la película “Mi mejor enemiga” y en otras producciones nacionales, manteniéndose vigente en el medio artístico.