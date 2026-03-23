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Fiorella Luna, recordada por su participación en la serie “Al fondo hay sitio”, se convirtió en madre, por primera vez, a los 39 años. (Foto: Instagram)
Fiorella Luna, recordada por su participación en la serie “Al fondo hay sitio”, se convirtió en madre, por primera vez, a los 39 años. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La actriz Fiorella Luna, recordada por su participación en la serie “Al fondo hay sitio”, se convirtió en madre, por primera vez, a los 39 años. La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde expresó su felicidad por la llegada de su bebé.

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