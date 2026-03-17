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‘Miguel Ignacio de las Casas’ logró sobrevivir al ataque, pero su estado es reservado. (Foto: Captura de YouTube)
‘Miguel Ignacio de las Casas’ logró sobrevivir al ataque, pero su estado es reservado. (Foto: Captura de YouTube)
Por Redacción EC

El estreno de la temporada 13 de “Al fondo hay sitio” vuelve a sorprender con un giro inesperado en la historia de algunos personajes. Tal es el caso de ‘Miguel Ignacio de las Casas’, interpretado por Sergio Galiani, quien en la temporada anterior sufrió un atentado; sin embargo, se revela que logró sobrevivir, pero su estado es reservado.

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