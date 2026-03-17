El estreno de la temporada 13 de “Al fondo hay sitio” vuelve a sorprender con un giro inesperado en la historia de algunos personajes. Tal es el caso de ‘Miguel Ignacio de las Casas’, interpretado por Sergio Galiani, quien en la temporada anterior sufrió un atentado; sin embargo, se revela que logró sobrevivir, pero su estado es reservado.

Como se recuerda, la temporada anterior de “Al fondo hay sitio” marcó un final dramático, luego de que el popular ‘Nachito’ fuera atacado dentro de su casa por un desconocido, dejando en suspenso la verdad e identidad de su agresor.

En el primer episodio de la temporada 2026, se reveló que ‘Nachito’ fue encontrado con vida por los ‘Gonzales’, quienes lo trasladaron de emergencia a un centro de salud, donde los médicos lograron salvarle la vida y lo mantienen bajo los mejores cuidados.

Miguel Ignacio de las Casas sigue vivo en Al fondo hay sitio. (América TV)

Sin embargo, lo que parecía ser la gran sorpresa del capítulo de estreno dio paso a la aparición de un personaje que nadie esperaba. ‘Silvana’ llegó hasta el hospital donde se encontraba ‘Miguel Ignacio de las Casas’ para confesarle un secreto: ‘Alessia’ y ‘Cristóbal’ no son hijos de ‘Diego Montalbán’, sino de él.

Este giro inesperado abre un nuevo conflicto en la historia, ya que la revelación no solo afecta a ‘Miguel Ignacio’, sino también a toda la familia Montalbán.

El regreso de Gustavo Bueno

Otra de las sorpresas del capítulo de estreno de “Al fondo hay sitio” fue el regreso de ‘Don Gilberto’, interpretado por Gustavo Bueno. El actor regresa a la serie luego de superar una delicada operación en la columna.

Gustavo Bueno regresa a "Al fondo hay sitio" (Foto: América Televisión)

En su reaparición, ‘Don Gilberto’ le confiesa su secreto a ‘Olinda’ (Nidia Bermejo) y ella le pide que se sincere con su familia, quienes tienen derecho a enterarse de la verdad. Eso sí, aun no se revela cuál es el secreto del patriarca de los ‘Gonzales’.