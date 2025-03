Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro disfrutan de su mejor momento como pareja tras hacer oficial su relación. Recientemente, fueron captados en el aeropuerto Jorge Chávez, listos para abordar un vuelo. Aunque no se ha confirmado si su destino era nacional o internacional, las imágenes difundidas por el portal ‘Instarándula’ muestran a ambos muy unidos y vistiendo atuendos cómodos para el viaje.

En las fotografías compartidas por el portal de espectáculos, se observa a Xiomy con una pantaloneta negra y botines bajos, mientras que el exfutbolista luce un pantalón holgado, zapatillas y su característica gorra. Además, otra instantánea revela que la pareja estuvo en el patio de comidas del aeropuerto antes de embarcarse en su aventura. Hasta el momento, ninguno de los dos ha publicado detalles del viaje en sus redes sociales, lo que ha generado aún más especulación sobre su destino.

La pareja fue vista en el aeropuerto con maletas en mano, sin ocultar su romance. (Foto: Captura/Instarandula)

La confirmación del noviazgo llegó de la mano de Jefferson Farfán, quien en su programa Enfocados dejó en claro que su relación con Xiomy Kanashiro es completamente oficial. “Lo voy a decir de una vez, es recontra oficial, tengo hasta anillo”, declaró el exjugador mientras mostraba su dedo anular.

Por su parte, Kanashiro también se pronunció en su podcast ¿Ahora qué?, donde reafirmó que ambos están muy felices. “Creo que el amor nos llegó a los dos en un momento que no esperábamos. Como siempre he dicho, éramos amigos, y yo le había dicho que no iba a ser una más de su plato ”, comentó, asegurando que desde el inicio buscó una relación formal.

Ambos han demostrado que su romance avanza con seriedad, y el hecho de que no tengan problema en exponerse en lugares públicos refuerza su compromiso.

El padre de Xiomy aprobó su relación

Uno de los momentos clave en esta historia de amor fue la conversación que Jefferson Farfán sostuvo con Christian Kanashiro, padre de Xiomy. Según se reveló en el podcast de Carlos Vílchez, el empresario tenía dudas sobre la reputación del exfutbolista debido a sus relaciones mediáticas pasadas, por lo que exigió una charla antes de aprobar el romance.

“ Sabemos la reputación que tiene Jefferson. Uno quiere lo mejor para sus hijos”, mencionó Christian Kanashiro, dejando en claro que su prioridad era el bienestar de su hija.

Sin embargo, después del encuentro, su percepción cambió por completo. “ Me dio una buena impresión , sentí que lo tiene todo claro y que ya quemó etapas. Que está tranquilo y serio”, confesó, asegurando que vio en Farfán a un hombre maduro y comprometido.