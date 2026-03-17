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Magaly Medina anuncia gran revelación en su programa "Magaly TV, la firme. (Foto: Captura de YouTube)
Magaly Medina anuncia gran revelación en su programa "Magaly TV, la firme. (Foto: Captura de YouTube)
Por Redacción EC

Magaly Medina ha encendido las redes sociales y al mundo del espectáculo local con un anuncio “bomba” que será emitido en su programa “Magaly TV, la firme” este martes 17 de marzo. Según la conductora de espectáculos, esta será “una primicia calientita”, capaz de sacudir a la farándula nacional.

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