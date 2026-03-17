Magaly Medina ha encendido las redes sociales y al mundo del espectáculo local con un anuncio “bomba” que será emitido en su programa “Magaly TV, la firme” este martes 17 de marzo. Según la conductora de espectáculos, esta será “una primicia calientita”, capaz de sacudir a la farándula nacional.

En un avance del informe que ha preparado su equipo de “Magaly TV, la firme”, se muestra una promoción cargada de suspenso, en la que, sin revelar rostros ni nombres, se escucha una frase: “Sabemos todo, absolutamente todo, lo que hicieron en Argentina”, esta declaración fue suficiente para generar especulaciones en redes sociales y en el mundo del espectáculo.

Magaly Medina, conocida por sus enfoques polémicos y reveladores en la farándula, ha sido clave para mantener el interés del público. Aunque no se han dado detalles concretos sobre el contenido del informe, la conductora reforzó su mensaje durante la emisión del lunes 16 de marzo, elevando aún más las expectativas.

“Quiero que me pongas lo que va a ser el anuncio de nuestro programa para el día de mañana”, dijo frente a cámaras.

Magaly incluso lanzó una frase a quienes se puedan sentir aludidos. “El que se sienta aludido, a quien le caiga el guante, que se lo chante, como dirían los arequipeños”, expresó, la conductora de televisión.

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Lejos de aclarar la situación, Magaly reforzó el suspenso con otra declaración que dejó aún con más intriga. “Sabemos todo lo que hicieron en Argentina. Bueno, los que se fueron a Argentina ya sabrán. Mañana a las nueve y media se los contamos”, dijo durante su programa “Magaly TV, la firme”.

Magaly Medina anuncia gran revelación en su programa "Magaly TV, la firme. (Foto: Captura de YouTube)

Pese a que no se ha mencionado nombres, la promesa de una revelación “bomba”, que se espera en el informe que ha preparado el equipo de Magaly Medina, ha encendido las alarmas en el mundo del espectáculo nacional.