Escuchar
(2 min)
Laura Huarcayo volvió a la televisión como conductora de Mande quien mande. (Foto: ProTV)

Laura Huarcayo volvió a la televisión como conductora de Mande quien mande. (Foto: ProTV)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Laura Huarcayo volvió a la televisión como conductora de Mande quien mande. (Foto: ProTV)
Laura Huarcayo volvió a la televisión como conductora de Mande quien mande. (Foto: ProTV)
Por Redacción EC

El pasado miércoles 21 de enero inició la nueva temporada de “Mande quien mande”, que marcó el regreso de Laura Huarcayo a la conducción en lugar de María Pia Copello, quien dejó el programa en 2025 para asumir nuevos retos profesionales.

“Mande quien mande”: directora de ProTV celebra el regreso de Laura Huarcayo a la TV
Farándula

“Mande quien mande”: directora de ProTV celebra el regreso de Laura Huarcayo a la TV

Leslie Shaw responde a denuncia de agresión de César BK: “¡Qué exagerado!”
Farándula

Leslie Shaw responde a denuncia de agresión de César BK: “¡Qué exagerado!”

César BK denuncia que fue agredido por Leslie Shaw y su novio ‘El Prefe’
Farándula

César BK denuncia que fue agredido por Leslie Shaw y su novio ‘El Prefe’

Mathías Brivio vuelve a “Esto es Guerra” como su conductor principal
Farándula

Mathías Brivio vuelve a “Esto es Guerra” como su conductor principal