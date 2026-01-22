“Mande quien mande”: directora de ProTV celebra el regreso de Laura Huarcayo a la TV

El pasado miércoles 21 de enero inició la nueva temporada de “Mande quien mande”, que marcó el regreso de Laura Huarcayo a la conducción en lugar de María Pia Copello, quien dejó el programa en 2025 para asumir nuevos retos profesionales.

Esta vez, Laura Huarcayo volverá a trabajar al lado de Carlos Vílchez en su papel de ‘La Carlota’. Por si fuera poco, al equipo también se sumó el actor Erick Elera.

Ahora, la directora de contenido de ProTV, Mariana Ramírez del Villar, celebró el regreso de Laura Huarcayo a la televisión peruana, asegurando que es una persona que el público extrañaba.

Directora de ProTV celebra el regreso de Laura Huarcayo a la televisión. (Foto: ProTV)

“El público quiere mucho a Laura, es una figura importante de la televisión. En Lima Limón se retiró con una buena sintonía, y el reencuentro con ‘La Carlota’ ha sido muy bueno, se nota la amistad, la química, que va más allá de las pantallas”, indicó Mariana Ramírez del Villar.

En otro momento, Mariana Ramírez señaló que tiene el ofrecimiento de América Televisión para desarrollar un programa en el horario estelar de los sábados y que lo hará con María Pía Copello o sin ella.

Laura Huarcayo volvió a la televisión como conductora de Mande quien mande. (Foto: ProTV)

“Por ahora María Pía está en el digital con Peter Fajardo. En la televisión todo es cambiante. Tengo el ofrecimiento de América Televisión para desarrollar los sábados un programa, si llegamos a un acuerdo con María Pía sería bueno; sino lo haremos con otra persona... pero de todas maneras vamos a hacer el proyecto con Pro Tv”, precisó.