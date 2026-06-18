El ‘influencer’ Paul Michael regresó este 18 de junio a “Esto es Guerra” luego de su polémico paso por el ‘reality’ de convivencia “La Granja VIP” y tras finalizar su noviazgo de un año con Pamela López.

De ese modo, el nuevo integrante del programa de América Televisión manifestó su agradecimiento por la oportunidad, asegurando que vuelve por su revancha con el objetivo claro de mantenerse en competencia.

“Gracias a América por la oportunidad, vengo por mi revancha, ahora sí tengo que quedarme y lo daré todo”, declaró Paul Michael durante su presentación.

Sin embargo, su ingreso generó reacciones inmediatas en el set. Por ejemplo, Said Palao sugirió que el cantante sea incorporado al equipo de los combatientes en reemplazo de Kevin Díaz, al considerar que tiene mayor capacidad vocal. Ante ello, Paul exigió no ser subestimado.

Pamela López comparte las primeras imágenes de sus mini vacaciones en Cusco junto a sus padres y sus hijos, donde muestra su cambio de look y un momento familiar.

Posteriormente, el joven cantante fue asignado a los combatientes tras sumar un punto en el juego ‘Tribuna mental’, donde interpretó ‘Me va a extrañar’, lo que generó bromas de Katia Palma, quien relacionó la letra con su reciente ruptura.

La jornada también marcó el ingreso de Renato Rossini Jr., otro exconcursante de ‘La Granja VIP’ quien tendría un posible vínculo amoroso con Samahara Lobatón.

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