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Posteriormente, Paul Michael fue asignado a los combatientes tras sumar un punto en el juego 'Tribuna mental' | Foto: América TV (Captura)
Posteriormente, Paul Michael fue asignado a los combatientes tras sumar un punto en el juego 'Tribuna mental' | Foto: América TV (Captura)
Por Redacción EC

El ‘influencer’ Paul Michael regresó este 18 de junio a “Esto es Guerra” luego de su polémico paso por el ‘reality’ de convivencia “La Granja VIP” y tras finalizar su noviazgo de un año con Pamela López.

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